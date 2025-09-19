4 cô gái đứng sau Hoa hậu Yến Nhi

Hoa Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 khép lại vào tối 14/9 - với chiến thắng chung cuộc thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Xếp ngay sau cô, vị trí á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Ngân. Những cái tên còn lại trong top 5 là Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Trong đêm chung kết, nếu Yến Nhi gây ấn tượng với phần ứng xử tự tin, bản lĩnh, thì Thu Ngân cũng để lại dấu ấn nhờ màn trình bày song ngữ thuyết phục. Trước đó, Thu Ngân là thí sinh cuối cùng được xướng tên vào top 15. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết trong giây phút chờ đợi đầy hồi hộp, bản thân đã thoáng nghĩ mình bị loại và không giấu được sự buồn bã. Mục tiêu của Thu Ngân khi đến với cuộc thi là giành suất trong top 5.

Song khi được hỏi về tham vọng ngôi vị cao nhất, Thu Ngân cho biết bản thân chưa từng nghĩ đến. “Trước đó tôi chỉ đặt mục tiêu lọt vào top 5. Khi được xướng tên ở vị trí á hậu 1, tôi rất xúc động. Biểu cảm lúc ấy đã nói lên chặng đường mình đi qua, những nỗ lực mà có lẽ ban giám khảo cũng nhìn thấy. Đó đã là một thành tích quá lớn”.

Á hậu Đinh Y Quyên, sinh năm 1996 tại Gia Lai, là người đồng bào H’rê. Cô gây chú ý nhờ gương mặt sắc sảo, chiều cao 1,72 m và số đo 85-60-92 cm. Tốt nghiệp ngành Y đa khoa Đại học Y Tây Nguyên, hiện cô là bác sĩ da liễu. Trong đêm chung kết, Y Quyên thuyết trình về dự án “Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo”, bày tỏ mong muốn hỗ trợ các em nhỏ có vấn đề da liễu và khẳng định khát vọng đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Gia đình Y Quyên có truyền thống ngành y và duyên với các cuộc thi nhan sắc. Em trai cô, Đinh Ta Bi, hiện là sinh viên Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời hoạt động người mẫu. Anh đăng quang Á vương 2 Mr World Vietnam 2024. Bản thân Y Quyên cũng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc từ sớm, từng là hoa khôi Đại học Y Tây Nguyên 2016 và lọt top 40 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Ở tuổi 29, Đinh Y Quyên từng nghĩ mình không còn cơ hội thử sức, cho đến khi Miss Grand Vietnam mở rộng độ tuổi dự thi. Sau cuộc thi, á hậu cho biết vẫn sẽ dành thời gian cho hoạt động cộng đồng và các dự án cá nhân, bên cạnh phát triển năng lực chuyên môn.

Á hậu 2 - Lê Thị Thu Trà, sinh năm 2002, quê Nghệ An. Trước đó, cô là một trong những thí sinh nổi bật của Miss Grand Vietnam 2025, được đánh giá có khả năng cao bước lên ngôi vị cao nhất. Với chiều cao 1,77 m, số đo 81-60-88 cm, cô được chú ý bởi hình thể cân đối cùng gương mặt hài hòa. Thu Trà từng đoạt Á khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Thương mại 2021, vào top 15 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và giữ danh hiệu Đại sứ Áo dài Việt Nam.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Thu Trà còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh, hiện theo học thạc sĩ cùng trường theo diện tuyển thẳng. Cô chia sẻ Miss Grand Vietnam 2025 là cơ hội để thử thách giới hạn bản thân, đồng thời hoàn thiện kỹ năng trình diễn, thuyết trình và khả năng giao tiếp.

La Ngọc Phương Anh - á hậu 4 của Miss Grand Vietnam 2025 - sinh năm 2005, đến từ Rạch Giá, An Giang. Cô cao 1,66 m, số đo 81-64-87 cm. Ngoài ngôi vị á hậu, cô còn nhận giải Thuyết trình về Hòa bình nhờ phần chia sẻ song ngữ lưu loát. Theo Phương Anh, từ nhỏ cô đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, làm mẫu ảnh và MC.

La Ngọc Phương Anh sở hữu gương mặt sáng, đường nét rõ ràng và nụ cười tự nhiên. Ngoài hình ảnh chỉn chu, cô được biết đến với tính cách hài hước, tạo cảm giác gần gũi khi tiếp xúc.

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Phương Anh khởi đầu thuận lợi khi lọt top 6 ấn tượng và vào top 5 phần thi Grand Voice Award - nơi thí sinh thể hiện khả năng ca hát. Cô được khán giả đánh giá là một trong những gương mặt có sự đầu tư nghiêm túc về hình ảnh, trang phục và phong cách trình diễn.

