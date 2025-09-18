Phim 'Cô dâu ma' thảm bại

"Cô dâu ma" đối diện nguy cơ thua lỗ khi chỉ thu 11,5 tỷ đồng sau hai tuần chiếu. Những ngày qua, phim thoi thóp ngoài rạp.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Cô dâu ma - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan - đang đối diện nguy cơ thua lỗ nặng. Sau hai tuần công chiếu, tác phẩm mới thu về 11,5 tỷ đồng , với doanh thu nhỏ giọt và số suất chiếu ít ỏi.

Trong ngày 18/9, Cô dâu ma chỉ kiếm được hơn 33 triệu đồng, khi bán được 413 vé trên 180 suất chiếu; trung bình mỗi suất bán hơn 2 vé - một con số cực kỳ thấp. Với thành tích này, phim dự kiến sẽ khép lại hành trình phòng vé trong vài ngày tới.

Trước đó, Cô dâu ma đã dời lịch phát hành sang tháng 9 với lý do hoàn thiện bản phim chính thức. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc lùi lịch chiếu nhằm tránh đối đầu với “cơn sốt” Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2. Phim ban đầu được ấn định công chiếu ngày 29/8, song sự điều chỉnh này vẫn chưa giúp phim cải thiện thành tích thương mại.

Cô dâu ma là phim hợp tác Việt - Thái. Ảnh: NSX.

Thuộc chủ đề kinh dị, Cô dâu ma xoay quanh nhân vật Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt chân chất bước vào cuộc hôn nhân xa xứ tưởng như viên mãn, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy nghi lễ, hủ tục kỳ quái của gia tộc giàu có nhà chồng. Những linh hồn u uất bám riết lấy cô, không đơn thuần là chọc ghẹo hay hù dọa mà dần mở ra những bí mật gia tộc kinh hoàng.

Bên cạnh cặp đôi chính Rima Thanh Vy và JJ Krissanapoom, phim còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Jun Vũ, Công Dương, Karnpicha Pongpanit hay Narupornkamol Chaisang. Theo đơn vị sản xuất, ngoài thị trường Việt Nam, tác phẩm cũng được chiếu tại Australia, Mỹ, Canada...

Cô dâu ma từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn quốc tế nhờ chất liệu tâm linh - kinh dị giàu bản sắc. Bộ phim có lợi thế ở khâu hình ảnh với bối cảnh, phục trang và tông màu được đầu tư chỉn chu, tạo nên bầu không khí u ám đúng chất thể loại. Tuy nhiên, sự đầu tư về hình thức lại không cân xứng với phần kịch bản còn nhiều lỏng lẻo, khiến trải nghiệm tổng thể chưa đạt đến độ thuyết phục.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trong bài phỏng vấn gần nhất, nữ chính Rima Thanh Vy nói: "Doanh thu không cao đồng nghĩa là ít khán giả đến xem. Nghĩa là tôi đã mất đi cơ hội để mọi người thấy một nét rất khác biệt của tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội đóng phim quốc tế. Tôi cũng học tiếng Anh, tiếng Thái Lan để diễn và rất nỗ lực. Nên nếu mọi người không đến xem thì tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng hiểu là khán giả cũng cân nhắc ở vài sự lựa chọn".