Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên tiếng trước loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội gần đây.

Tối 18/9, thông qua trang cá nhân, Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng về loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây. Miss Universe Vietnam 2023 khẳng định đây là những thông tin bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cô.

“Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những tin đồn bịa đặt, vu khống, với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng ác ý sử dụng ngôn từ phản cảm, tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm của Bùi Quỳnh Hoa từ một tài khoản cá nhân. Điều này đã tạo hiệu ứng lan truyền, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân Hoa cũng như gia đình”, Bùi Quỳnh Hoa viết.

Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng phủ nhận những tin đồn ồn ào gần đây. Ảnh: @buiquynhhoa.

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết đã lựa chọn im lặng ở thời điểm đầu để làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tại, cô cùng luật sư đã nộp đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đồng thời cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan.

“Hoa sẽ đi đến cùng vụ việc để lấy lại danh dự cho bản thân”, cô khẳng định. Bùi Quỳnh Hoa cũng gửi lời xin lỗi tới đối tác, khán giả và người hâm mộ vì sự cố ngoài mong muốn.

Ồn ào bắt đầu từ ngày 12/9, khi một tài khoản mạng đăng tải loạt bài viết nhắc đích danh Bùi Quỳnh Hoa, đồng thời đưa ra những lời lẽ đe dọa sẽ công khai “clip nhạy cảm” nếu cô không liên lạc. Người này thậm chí còn yêu cầu ban tổ chức Miss Universe Vietnam tước vương miện của hoa hậu 27 tuổi.

Những bài viết mập mờ, sử dụng ngôn từ phản cảm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thời điểm đó, Bùi Quỳnh Hoa giữ im lặng, chỉ đến nay mới có động thái chính thức.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. Cô 3 lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2017, 2022 và 2023. Tới năm 2023, cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau đó, cô tham gia Miss Universe lần thứ 72 nhưng không lọt top 20.