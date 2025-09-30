'Mưa đỏ' được gửi đến Oscar

"Mưa đỏ" được chọn đại diện Việt Nam tham gia sơ tuyển tại kỳ Oscar lần thứ 98. Bộ phim từng gây sốt phòng vé và nhận nhiều lời khen về chất lượng.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định chọn Mưa đỏ đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98, ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất (Best International Feature Film).

Hội đồng đưa ra quyết định gồm 5 thành viên, là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Đây là quyết định không quá bất ngờ, bởi Mưa đỏ không chỉ tạo nên cơn sốt chưa từng có tại rạp Việt, mà tác phẩm còn nhận được nhiều lời khen về chất lượng lẫn thông điệp.

Điện ảnh Quân đội nhân dân - đơn vị sản xuất Mưa đỏ - sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới BTC Oscar trong thời gian tới. Đến hiện tại, hầu hết quốc gia Đông Nam Á đều đã chọn được tác phẩm tham dự kỳ Oscar lần thứ 98.

Mưa đỏ kết thúc hành trình phòng vé với 714 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Giải Oscar cho Phim Quốc tế xuất sắc nhất là hạng mục trao cho bộ phim truyện dài được sản xuất ngoài nước Mỹ, với ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. Mỗi quốc gia chỉ được gửi tối đa một phim để tranh giải. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa và nghệ thuật điện ảnh toàn cầu.

Năm 2024, Việt Nam chọn Đào, Phở và Piano để tranh giải. Trước đó, ở Oscar lần thứ 96 (2023), phim đại diện của Việt Nam là Tro tàn rực rỡ.

Mưa đỏ chính thức khép lại kể từ ngày 29/9. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu phim là khoảng 714 tỷ đồng .

Nói về thành công vượt sức tưởng tượng của Mưa đỏ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định hiện tượng này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng – vốn trước đây thường bị cho là phim “cúng cụ”.

“Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc một cách mới mẻ và chân thực, thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho dòng phim chiến tranh, cách mạng trong tương lai,” ông Cường cho biết.