Phim 18+ của Lâm Thanh Mỹ rời rạp

Sau ba tuần công chiếu, "Khế ước bán dâu" rời rạp với doanh thu hơn 17 tỷ đồng. Sở hữu dàn ê-kíp được đánh giá cao, song doanh thu và chất lượng phim lại gây hụt hẫng.

Khế ước bán dâu - bộ phim kinh dị cổ trang được cầm trịch bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt - sẽ rời rạp sau khi kết thúc ngày chiếu 5/10. Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, trong ngày chiếu cuối, tác phẩm chỉ bán được 55 vé trên khoảng 3 suất chiếu, thu về 3,28 triệu đồng.

Những ngày vừa qua, Khế ước bán dâu gần như không kiếm được tiền, với doanh thu tăng nhỏ giọt và suất chiếu ít ỏi. Đến hiện tại, sau hơn ba tuần trụ rạp, tác phẩm mới đạt khoảng 17,2 tỷ đồng - con số khó giúp nhà sản xuất thu hồi vốn.

Trước đó, dự án được kỳ vọng tạo cú hích phòng vé khi quy tụ dàn ê-kíp chất lượng, từ đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đứng sau Hai Phượng, đến biên kịch Bùi Kim Quy - cái tên từng góp mặt tại nhiều LHP quốc tế. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phim không tạo được sức hút lớn, chỉ mở màn với hơn 10 tỷ đồng (bao gồm cả các suất chiếu đặc biệt). Từ đó đến hiện tại, doanh thu cũng tăng tương đối chậm chạp.

Khe uoc ban dau anh 1

Khế ước bán dâu thu 17,2 tỷ đồng sau 3 tuần công chiếu. Ảnh: NSX.

Khế ước bán dâu được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Thục Linh, xoay quanh Nhài - cô dâu trẻ bị cuốn vào loạt bí ẩn ma quái trong gia tộc họ Vũ. Khi lần theo những dấu hiệu kỳ lạ trong căn biệt phủ thờ Mộc thần, cô phát hiện âm mưu tà ác bị che giấu suốt nhiều năm.

Tác phẩm đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi trở thành phim Việt đầu tiên góp mặt ở hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30. Phim đồng thời được lên kế hoạch phát hành tại hơn 20 quốc gia, mở ra hành trình quốc tế hiếm thấy cho một bộ phim kinh dị Việt.

Dù vậy, Khế ước bán dâu vẫn bộc lộ nhiều lỗ hổng về kịch bản và xây dựng nhân vật. Việc ôm đồm quá nhiều thông điệp khiến câu chuyện thiếu tập trung, tuyến nhân vật mờ nhạt, đặc biệt là nữ chính Nhài còn thiếu chiều sâu cảm xúc. Dàn diễn viên có màn thể hiện chưa đồng đều, song điểm sáng đến từ NSND Trung Anh và Lãnh Thanh với những phân cảnh ngắn nhưng giàu sức nặng.

Thuận Minh

