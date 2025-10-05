NSND Việt Anh cùng bạn gái dự lễ cúng Tổ nghề

Mới đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tổ chức cúng Tổ nghề ở Ban Ái hữu Nghệ sĩ hội Sân khấu TP.HCM và Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. NSND Kim Chi cùng đồng nghiệp, khán giả và mạnh thường quân cũng quyên góp một số tiền để giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trong đó, Ban Ái hữu Nghệ sĩ hội Sân khấu TP.HCM kêu gọi quyên góp được 100 triệu đồng, còn Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi ủng hộ 300 triệu đồng.
Các nghệ sĩ tới lễ cúng Tổ nghề do NSND Trịnh Kim Chi tổ chức. Ảnh: FBNV.
“Với cả tấm lòng yêu thương, số tiền đóng góp trong lễ giỗ Tổ nghề năm nay được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM để gửi hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão, lũ lụt. Nguyện cầu Tổ nghiệp phù hộ cho tất cả nghệ sĩ luôn giữ được tâm sáng, nghề bền, cho nhân dân ta vượt qua hoạn nạn, bình an, đoàn kết và yêu thương nhau hơn”, NSND Kim Chi chia sẻ.
Trịnh Kim Chi cho biết thêm lễ giỗ Tổ là sự kiện không thể thiếu trong đời sống tinh thần của các nghệ sĩ. Đây là dịp mọi người cùng tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ nghề.
Bạn gái cùng NSND Việt Anh tới lễ cúng Tổ nghề.
Nhiều đồng nghiệp như diễn viên Quốc Thuận, Quyền Linh, Thanh Trúc, Hiền Mai, Thanh Duy - Kha Ly… đã tới lễ cúng Tổ nghề để cùng nhau đón ngày trọng đại của ngành sân khấu. NSND Việt Anh tới cúng Tổ ở Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cùng bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân.
Giỗ Tổ sân khấu diễn ra trong 3 ngày từ 2/10-4/10. Những ngày qua, đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh và nhiều sân khấu lớn ở TP.HCM cũng tổ chức cúng lễ. Đây là dịp để các nghệ sĩ dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu, đồng thời tri ân thế hệ nghệ sĩ đi trước, tri ân khán giả...
