Phim có Cổ Thiên Lạc dính bê bối

Bộ phim "Sons of the Neon Night" của Cổ Thiên Lạc vướng bê bối, đạo diễn bị lên án coi thường mạng sống của diễn viên đóng thế.

Theo ETToday, bộ phim hành động Sons of the Neon Night (Phong Lâm Hỏa Sơn) do Mạch Tuấn Long đạo diễn, với sự tham gia của Kim Thành Vũ, Lương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc và Nhậm Hiền Tề, đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hong Kong sau khi ra mắt.

Tác phẩm có kinh phí đầu tư lên tới 400 triệu HKD, mức cao nhất lịch sử dòng phim tội phạm hành động Hong Kong. Tuy nhiên, bên cạnh kỳ vọng, bộ phim đang bị bao phủ bởi nhiều tranh cãi về quá trình sản xuất.

Chỉ đạo hành động Hùng Hân Hân gây chú ý khi chia sẻ bài viết với nội dung: “Tác phẩm của kẻ tâm lý biến thái không đáng để mong đợi”. Động thái này được cho là ám chỉ đạo diễn Mạch Tuấn Long. Bài đăng này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên tin đồn về mâu thuẫn giữa các thành viên trong đoàn phim.

Bộ phim có Cổ Thiên Lạc vướng tranh cãi về khâu sản xuất.

Trang HK01 cho biết, một khán giả tự nhận là người trong đoàn tiết lộ hậu trường gây sốc. Trong cảnh treo cổ của nhân vật do Nhậm Hiền Tề đảm nhận, đạo diễn từng nói đã hỏi ý kiến bác sĩ và cho rằng “treo trong 10 giây sẽ không sao”. Dù Nhậm Hiền Tề không trực tiếp thực hiện, diễn viên đóng thế bị đạo diễn yêu cầu diễn thật và cảnh quay kéo dài tới một phút. Người này sau đó bị siết cổ quá lâu, phải nhập viện điều trị.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin này: “Tất cả các pha nguy hiểm đều là do Mạch Tuấn Long yêu cầu chỉ đạo võ thuật thực hiện, bao gồm cả việc bắt diễn viên bóp cổ Nhậm Hiền Tề đến mức gần như nghẹt thở".

Vụ việc khiến Nhậm Hiền Tề tức giận, định xô xát với đạo diễn Mạch Tuấn Long. Kim Thành Vũ cũng có mặt, anh bày tỏ sự phản đối. Sau sự cố, hai nam diễn viên từ chối quay bổ sung, chỉ có Lương Gia Huy và Lưu Thanh Vân đồng ý hoàn thiện cảnh quay.

Ngoài ra, chỉ đạo võ thuật Hùng Hân Hân bị sa thải vì không chấp nhận vài yêu cầu của đạo diễn, công việc này sau đó được chuyển cho Đặng Thụy Hoa đảm nhiệm.

Hiện, cả đạo diễn Mạch Tuấn Long và ê-kíp sản xuất chưa phản hồi về những cáo buộc trên. Phong Lâm Hỏa Sơn khởi quay từ năm 2018, sau tám năm mới hoàn tất và ra mắt tại Hong Kong, Trung Quốc đầu tháng 10/2025.

Theo Mingpao, bộ phim gây chia rẽ dư luận khi vừa công chiếu. Một số khán giả khen ngợi tác phẩm có phong cách thẩm mỹ mạnh mẽ, gọi Mạch Tuấn Long là “Bob Dylan của Hong Kong” nhờ chất retro và không khí hậu hiện đại đặc trưng. Ngược lại, nhiều người chỉ trích phim “cầu kỳ một cách phô trương”, cho rằng đạo diễn “đốt tiền” cho một dự án thiên về hình thức hơn nội dung.

Giới phê bình nhận định, Phong Lâm Hỏa Sơn nổi bật ở hình ảnh tinh xảo, bối cảnh được thiết kế tỉ mỉ, lời thoại mang phong cách điện ảnh noir. Tuy nhiên, câu chuyện thiếu mạch lạc, các tuyến nhân vật rời rạc, khiến tác phẩm trở thành một bức tranh thị giác đẹp nhưng thiếu cảm xúc.

Tác phẩm từng ra mắt tại Liên hoan phim Cannes với đánh giá không mấy tích cực, song giới chuyên môn Hong Kong cho rằng hiệu ứng chỉ trích có phần bị phóng đại.

Trong Phong Lâm Hỏa Sơn, Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai Trình Văn Tinh, một sát thủ kiêm “người dọn dẹp” chuyên xử lý các công việc ngầm cho tập đoàn quyền lực trong phim. Nhân vật của anh đại diện cho mặt tối của hệ thống: lặng lẽ, lạnh lùng và luôn xuất hiện ở những thời điểm then chốt để “xóa dấu vết” cho giới thượng lưu mà Kim Thành Vũ và Cao Viên Viên thủ vai.