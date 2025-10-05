Park Bom 'chỉ theo dõi một mình' Lee Min Ho

Park Bom được phát hiện đã hủy theo dõi toàn bộ thành viên nhóm 2NE1 trên Instagram và chỉ giữ lại tài khoản của Lee Min Ho.

Theo Chosun, danh sách “đang theo dõi" trên Instagram của Park Bom những ngày qua liên tục giảm. Nữ ca sĩ lần lượt bỏ theo dõi toàn bộ, bao gồm cả thành viên cùng nhóm 2NE1 gồm CL, Dara, Minzy đến nhân viên công ty. Tài khoản của Park Bom hiện chỉ theo dõi một người duy nhất là Lee Min Ho.

Park Bom bỏ theo dõi toàn bộ người quen, chỉ giữ lại tài khoản của Lee Min Ho trên Instagram.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhất là khi Park Bom từng nhiều lần công khai thể hiện sự yêu mến nam diễn viên Boys Over Flowers. Cô gọi Lee Min Ho là “chồng”, đăng ảnh ghép chung và gắn thẻ anh trong nhiều bài viết. Tuy nhiên, phía Lee Min Ho khẳng định hai người chưa từng gặp mặt.

Tháng 9/2024, Park Bom đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò với Lee Min Ho khi đăng ảnh anh và gọi nam diễn viên một cách thân mật. Khi đó, công ty quản lý bác bỏ tin đồn, cho rằng đây chỉ là hành động của fandom. Tuy nhiên, đầu năm nay, Park Bom tiếp tục đăng ảnh chụp chung với Lee Min Ho trên tài khoản phụ với nội dung tương tự.

Mặc dù công ty nhiều lần đính chính, Park Bom vẫn phủ nhận và cáo buộc công ty xóa bài đăng trái với ý muốn của mình. Về phía Lee Min Ho, họ kiên quyết phủ nhận mọi liên quan, khẳng định “không có mối quan hệ cá nhân nào với Park Bom” và tin đồn là vô căn cứ.

Sau đó, Park Bom tiếp tục khiến công chúng bối rối với loạt phát ngôn mâu thuẫn. Có lúc, cô cho biết mình độc thân, song lại ám chỉ Lee Min Ho là người yêu cầu cô đăng tải những tuyên bố như vậy.

Tháng 8 vừa qua, Park Bom thông báo tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe. 2NE1 hiện duy trì đội hình ba người gồm CL, Dara và Minzy, trong khi Park Bom vẫn tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội nhưng chưa đưa ra phản hồi về các động thái gây tranh cãi.