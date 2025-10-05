Động thái Sen Vàng sau phát ngôn mất kiểm soát của Yến Nhi

Hậu phát ngôn tranh cãi, Yến Nhi không có tên trong danh sách theo dõi của các hoa hậu tiền nhiệm lẫn CEO Sen Vàng.

Ngày 5/10, fan sắc đẹp phát hiện đồng loạt các hoa hậu như Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Quế Anh và bà Phạm Kim Dung (CEO Sen Vàng) không còn theo dõi Yến Nhi trên mạng xã hội. Trong khi, đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn theo dõi các hoa hậu tiền nhiệm. Động thái này của dàn người đẹp khiến khán giả lo ngại về mối quan hệ nội bộ giữa Yến Nhi và công ty chủ quản.

Động thái bất thường của dàn hậu Miss Grand Vietnam đối với Yến Nhi trên mạng xã hội.

Lùm xùm bắt nguồn từ việc Hoa hậu Yến Nhi vô tình để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng, Miss Grand Tanzania. Trong video, Yến Nhi chia sẻ với một người: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì tụi nó sẽ quay xe”.

Đoạn hội thoại của Yến Nhi dấy lên nghi vấn cô đang đề cập đến việc CEO Phạm Kim Dung không đầu tư cho mình khi thi quốc tế.

Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi tại Miss Grand International 2025. Ban đầu, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tinh thần "máu chiến" với năng lượng tích cực, tự tin. Song, tại buổi trò chuyện với chủ tịch Nawat, đại diện Việt Nam lộ rõ yếu điểm về tiếng Anh, trong khi tại cuộc thi quê nhà, cô lại nói trôi chảy. Chưa dừng lại, Yến Nhi được đánh giá có thái độ không tốt khi livestream với bà Phạm Kim Dung. Cô thường chen ngang và nói chuyện trống không với người lớn tuổi hơn mình.

Chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 17/10. Tranh cãi gần đây có khả năng gây bất lợi lớn cho thứ hạng của Yến Nhi ở cuộc thi. Các hạng mục như Miss Popular Vote hay Country’s Power of the Year đều dựa trên bình chọn trực tuyến. Nếu Yến Nhi không nhận được ủng hộ từ quê hương, đồng nghĩa với việc cô sẽ trắng tay ở hai giải thưởng phụ này.

Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025, Yến Nhi gây chú ý về câu chuyện vượt lên khó khăn. Được biết, gia đình của cô có nhiều khó khăn, ba làm thợ phụ hồ và mẹ bán vé số 20 năm qua. Yến Nhi là con gái duy nhất trong gia đình, cô có một anh trai và em trai.