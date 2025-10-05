Văng tục và hành xử bất ổn, Yến Nhi là cú sốc cho Sen Vàng

Từ “niềm hy vọng” của Sen Vàng, Yến Nhi rơi vào tâm bão khủng hoảng chỉ sau vài ngày thi quốc tế với loạt phát ngôn thiếu kiểm soát.

Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm chú ý khi đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Thời điểm đầu tiên, cô được số đông ủng hộ nhờ năng lượng tốt, tự tin trước đám đông. Thậm chí, nhiều khán giả kỳ vọng đại diện Miss Grand Vietnam năm nay sẽ mang về thành tích ấn tượng, sau nỗi thất vọng với Quế Anh năm ngoái.

Trái với kỳ vọng, Yến Nhi lộ điểm yếu về ngoại ngữ sau buổi talk show với ông Nawat và đương kim hoa hậu CJ Christine Juliane Opiaza. Kéo theo đó, hàng loạt phát ngôn không phù hợp trên livestream đẩy Yến Nhi rơi vào khủng hoảng.

Khủng hoảng bủa vây Yến Nhi

Tối 4/10, Yến Nhi đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân, cam kết sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân. Cô cho biết: "Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả. Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên". Bài viết giúp cô phần nào xoa dịu dư luận. Nhưng chỉ vài giờ sau, livestream của Miss Grand Tanzania (bạn cùng phòng Yến Nhi) khiến tình thế đảo chiều.

Đoạn video bị lọt tiếng của Yến Nhi, người đẹp tâm sự và sử dụng nhiều từ ngữ khó nghe: “Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi".

Khủng hoảng bủa vây Yến Nhi trong vài ngày qua. Ảnh: FBNV.

Yến Nhi tiếp tục: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì tụi nó sẽ quay xe”.

Đoạn cắt livestream được đăng lại trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội bởi loạt phát ngôn mất kiểm soát, thậm chí văng tục. Không ít người "tố" hoa hậu vô ơn với công ty quản lý. Fan sắc đẹp tỏ bức xúc, đòi công ty Sen Vàng tước vương miện, yêu cầu Yến Nhi dừng lại hành trình ở MGI vì họ khó chấp nhận người đại diện tại cuộc thi quốc tế lại có nhiều hành xử thiếu chuẩn mực.

“Thất vọng hoàn toàn về em”, “Năm ngoái, Quế Anh không quá lanh lợi nhưng ít nhất cô ấy biết lắng nghe và lễ phép”, “Thái độ quan trọng hơn trình độ, tôi muốn Yến Nhi trở về nước", “Đội vương miện, mang danh hoa hậu nhưng Yến Nhi lại nói năng khó chấp nhận quá”, loạt bình luận chỉ trích Yến Nhi.

Trước đó, Yến Nhi thường xuyên trả lời bình luận của khán giả trong lúc livestream với thái độ khó chấp nhận. Nếu bị nhận xét tiêu cực, Yến Nhi không nhượng bộ hoặc “làm lơ” mà yêu cầu người xem rời khỏi livestream của mình. “Mọi bình luận khen hay chê, tôi thấy đọc hết đó. Anh chị nào không thích thì mời lướt hoặc rời khỏi livestream giúp tôi. Cứ giữ thói comment để kích hai bên cãi nhau thì thôi”, Yến Nhi phản hồi công chúng.

Đồng thời, người đẹp còn bị đánh giá thái độ không tốt vì nói chuyện trống không với bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng khi cả hai livestream cùng nhau.

So với trường hợp Quế Anh năm ngoái, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tính cách thẳng thắn, bốc đồng hơn hẳn.

Cú sốc cho Sen Vàng

Nhìn lại hành trình của Yến Nhi từ lúc đăng quang, cô được mọi người yêu mến nhờ thể hiện tốt tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025. Tiếp nối hiệu ứng, Yến Nhi gây được thiện cảm với câu chuyện cá nhân. Người đẹp có xuất thân khó khăn, ba cô làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số. Để vượt khó, Yến Nhi làm người mẫu để trang trải học phí và ôm giấc mơ trở thành hoa hậu.

Nói về Yến Nhi, giám khảo Đoàn Thiên Ân từng nhận xét: “Yến Nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cho thấy sự nỗ lực, chăm chỉ. Cô ấy luôn tự hào về gia đình. Việc chọn lựa Yến Nhi đăng quang cho thấy ban giám khảo đặt niềm tin ở cô ấy. Dù chưa thể dự đoán kết quả tại đấu trường quốc tế, Yến Nhi có bản lĩnh và nền tảng tri thức tốt, là gương mặt phù hợp nhất để thi Miss Grand International trong vài tuần tới".

Khi trả lời phỏng vấn truyền thông, Yến Nhi diễn đạt tốt, khéo léo nên tạo được niềm tin với đa số công chúng. Nhiều người cho rằng, Sen Vàng đã rút kinh nghiệm sau khủng hoảng của Quế Anh năm ngoái và đang dần lấy lại vị thế trên thị trường sắc đẹp Việt.

Yến Nhi được xem là hy vọng của Sen Vàng sau khi đăng quang. Ảnh: Miss Grand Vietnam.

Sự phản hồi tích cực của khán giả dành cho Yến Nhi ngày đầu giúp Sen Vàng hoàn thành mùa giải Miss Grand Vietnam 2025 an toàn. So với mùa trước của Quế Anh, Yến Nhi không phải chịu nhiều áp lực từ đám đông khi thi quốc tế. Ngỡ suôn sẻ, người đẹp lại tạo ra sự tranh cãi lớn sau khi nhập cuộc quốc tế tạo ra cú sốc lớn cho Sen Vàng lẫn người hâm mộ.

Khi mới nhập cuộc, Yến Nhi giữ được năng lượng tốt tại Miss Grand International nhưng khả năng tiếng Anh còn hạn chế. Chính người đẹp cũng thừa nhận mình không giỏi về ngoại ngữ, cô phải học nhiều từ mới mỗi tối tại Thái Lan. Cô bị nhận xét thiếu chuẩn bị khi phát biểu rằng mình “không rõ tiêu chí” cuộc thi, dù từng hai lần tham dự Miss Grand Vietnam nên việc nói không nắm được yêu cầu của cuộc thi mẹ là điều khó chấp nhận.

Chỉ còn hai tuần nữa, chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra. Đại diện Việt Nam gặp bất lợi lớn khi bị khán giả quê nhà quay lưng ở nửa hành trình. Tại Miss Grand, sức ảnh hưởng trong nước là lợi thế quan trọng bởi Chủ tịch Nawat luôn ưu ái thí sinh được khán giả quê nhà ủng hộ. Các giải phụ như Miss Popular Vote hay Country’s Power of the Year đều dựa trên bình chọn trực tuyến, giúp thí sinh lọt thẳng top 10 hoặc top 20. Khi bị quay lưng, cơ hội của Yến Nhi gần như bị xóa sổ. Trường hợp của Quế Anh năm 2024 là ví dụ rõ nhất. Dù nỗ lực hết mình, cô vẫn không lọt top, chấm dứt chuỗi thành tích in-top của Việt Nam.

Hiện, Yến Nhi mới thi xong phần tài năng (Talent) nhưng không lọt top 15. Cô còn các phần thi phụ như bikini, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết (15/10) và chung kết (17/10).

Thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss Grand International là chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm 2021. Năm 2023, Lê Hoàng Phương đạt được vị trí Á hậu 4. Tính đến nay, hai người đẹp này được đánh giá là thí sinh toàn diện nhất được gửi đến cuộc thi.