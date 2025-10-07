Tình cảnh hiện tại của Yến Nhi

Giữa cơn bão chỉ trích, Yến Nhi tích cực cập nhật tình hình tại Thái Lan. Khán giả chia thành hai phe đối lập trên mạng xã hội.

Tối 6/10, trang chủ Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đăng tải bộ ảnh chân dung thí sinh trong sự kiện chào đón. Bức hình của Hoa hậu Yến Nhi nhận về tương tác thấp, kèm theo nhiều trạng thái "phẫn nộ". Đây là hậu quả từ vụ người đẹp phát ngôn thiếu phù hợp trên livestream của bạn cùng phòng.

Trước khi vướng ồn ào, Yến Nhi gây bùng nổ với bức ảnh đạt hơn 140.000 người yêu thích trong ngày đầu nhập cuộc quốc tế. So với hiện tại, số lượng tương tác dành cho Yến Nhi gần như chạm đáy.

Bức ảnh mới nhất của Yến Nhi trên trang chủ Miss Grand International. Ảnh: Miss Grand International.

Giữa tâm bão tranh cãi, Yến Nhi vẫn chăm chỉ cập nhật mạng xã hội hàng ngày. Tuy nhiên, cô đã dừng livestream.

Về phía CEO Sen Vàng, bà Phạm Kim Dung bình luận trên trang cá nhân rằng Yến Nhi đã biết sai và hối hận sau sự việc. Bà Dung cũng nhấn theo dõi lại người đẹp Đắk Lắk trên Instagram, động thái này được công chúng cho rằng có mục đích xoa dịu dư luận.

Hậu lùm xùm, Yến Nhi vẫn giữ năng lượng tích cực khi tham gia các hoạt động tại Miss Grand International. Cô cố gắng hòa đồng, thể hiện bản thân trước phóng viên quốc tế. Trên mạng xã hội, công chúng chia thành hai nhóm đối lập tranh luận về Yến Nhi. Một số ý kiến bày tỏ mong muốn ủng hộ người đẹp Đắk Lắk vì cô đang đeo sash Việt Nam, nhóm còn lại vẫn giữ quan điểm Yến Nhi không phù hợp với cương vị hiện tại.

"Nói chung vẫn muốn ủng hộ thí sinh Việt Nam tại Miss Grand International", "Muốn chỉ trích thì đợi Yến Nhi về, giờ để bạn ấy tập trung thi", "Tiếc cho Nhi, nhưng phát ngôn của bạn thực sự khó chấp nhận", dân mạng phản hồi dưới những bài đăng của đương kim Miss Grand Vietnam.

Trước đó, Yến Nhi gây tranh cãi về việc giao tiếp tiếng Anh kém khi trò chuyện với chủ tịch Miss Grand và đương kim Hoa hậu Christine Juliane Hinkle Opiaza. Đồng thời, người đẹp cũng bị nhận xét có thái độ không lễ phép khi livestream cùng bà Phạm Kim Dung (CEO Sen Vàng).

Ngày 4/10, Yến Nhi đăng bài xin lỗi và thừa nhận sai sót. Cùng đêm đó, cô để lọt tiếng vào livestream của Miss Grand Tanzania (bạn cùng phòng) khi gọi cho người thân. Người đẹp có một số lời nói thiếu chuẩn mực, than phiền bản thân không được đầu tư khi thi quốc tế.

Hiện, Yến Nhi mới thi xong phần tài năng (Talent) nhưng không lọt top 15. Cô còn các phần thi phụ như bikini, phỏng vấn kín, trang phục dân tộc trước khi bước vào bán kết (15/10) và chung kết (17/10).