Vợ Charlie Puth mang thai

Charlie Puth thông báo tin vui thông qua trang cá nhân. Vợ nam ca sĩ mang thai sau một năm kết hôn.

Thông qua trang cá nhân, Charlie Puth đăng tải hình ảnh vợ anh đang mang thai. "Mom and dad (mẹ và cha)", nam ca sĩ chia sẻ ngắn gọn. Ngoài ra, chủ nhân hit See You Again cũng khoe khoảnh khắc hạnh phúc khi cả hai đón nhận tin vui. Vợ chồng ca sĩ đã chuẩn bị căn phòng ấm áp để sẵn sàng đón con đầu lòng.

Dưới phần bình luận, Katy Perry, Sofia Richie và loạt ngôi sao gửi lời chúc mừng tới gia đình nhỏ.

Charlie Puth và vợ đón tin vui sau một năm kết hôn. Brooke Sansone, vợ ca sĩ không hoạt động trong ngành giải trí.

Charlie Puth thông báo tin vợ anh mang thai con đầu lòng. Ảnh: IGNV.

Cô làm việc ở mảng truyền thông. Hai người lần đầu vướng tin hẹn hò khi được phát hiện đi cùng nhau tại Lễ hội Công dân Toàn cầu ở Thành phố New York vào tháng 9/2022. Một tháng sau, nam ca sĩ xác nhận mối quan hệ thông qua chương trình The Howard Stern Show.

Charlie Puth cho biết anh và Brooke Ashley quen nhau từ nhỏ. Họ cùng lớn lên tại Jersey. Bố của Brooke Sansone là bạn thân nhất thời cấp 3 với bố của giọng ca See You Again. Nam ca sĩ chia sẻ anh cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên một người anh đã quen biết suốt thời gian dài. Điều đặc biệt hơn cả với Charlie Puth là họ biết nhau từ trước khi anh nổi tiếng. "Tôi cho rằng tương lai không thể tránh khỏi những giai đoạn khó khăn, nhưng dù lúc tụt bước hay ở đỉnh cao, cô ấy cũng sẽ ở đó vì tôi", anh bày tỏ.

Bộ đôi kết hôn vào tháng 9/2024 tại nhà riêng ở Montecito, California (Mỹ). Cả 2 bước lên lễ đường trong giai điệu bài hát Can't Get Enough of Your Love, Babe của Barry White, sau đó cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc bài hát kinh điển Jersey Girl của Bruce Springsteen, theo tạp chí Vogue. Brooke chia sẻ toàn bộ cuối tuần đó "giống một giấc mơ". "Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Chúng tôi vui mừng khi có mọi người mà cả hai biết và yêu quý trong cùng một căn phòng", cô nói.