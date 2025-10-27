Cục trưởng Cục Phát thanh nói về vụ Jack: 'Có dấu hiệu chống chế'

Bên lề cuộc làm việc sáng 27/10, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm.

Sáng 27/10, bên lề cuộc làm việc giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTTDL), lãnh đạo Cục nêu quan điểm về việc nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

Vụ Jack hát phản cảm: Có dấu hiệu chống chế



Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - cho biết đã phát hiện trên không gian mạng như YouTube, TikTok thời gian gần đây lan truyền một số bài hát có nội dung không phù hợp. Cục PTTH&TTĐT đã trao đổi với cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn liên quan là Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và Sở Văn hóa và Thể Thao (VHTT) Hà Nội.

Cuộc làm việc giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử diễn ra sáng 27/10.

Qua kiểm tra, Cục PTTH&TTĐT nhận thấy nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm. “Chưa bàn tới việc Sở VHTT Hà Nội có chấp thuận biểu diễn ca khúc đó hay không, song cơ quan quản lý nhận thấy bài hát có những ca từ có nội dung phản cảm, có ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức thông qua báo chí với tinh thần chống chế. Trường hợp này cần xử lý nghiêm minh. Đơn vị tổ chức nói bài hát ngẫu hứng, không chuẩn bị trước, tuy nhiên cơ quan chuyên môn nhận thấy không hề ngẫu hứng vì dancer nhảy rất khớp nhạc”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Lời bài hát của Jack có đoạn “Lào gì cũng t**”, khi bị phản ứng lại đổi thành “Lào gì cũng tôi”. Cơ quan chức năng đã nghe lại nhiều lần, thẩm định, kiểm tra và nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Cục PTTH&TTĐT đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn định hướng, Sở VHTT Hà Nội vào cuộc xử lý. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD - khẳng định Cục đã giao các phòng chuyên môn thẩm định, đồng thời gửi văn bản yêu cầu Sở VHTT Hà Nội cung cấp thông tin liên quan mà báo chí phản ánh.

Yêu cầu xử lý nghiêm

Trước tình trạng nghệ sĩ hát phản cảm, quan điểm của lãnh đạo Bộ VHTTDL là chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, ngăn chặn những tác động xấu đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cũng nhận định nghệ sĩ nói riêng, người có sức ảnh hưởng nói chung phải làm gương cho giới trẻ bởi sự ảnh hưởng của họ với cộng đồng rất lớn.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn gửi đến Sở VHTT TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TPHCM cùng các cơ quan báo chí thành phố, đề nghị định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, một số ca sĩ trẻ tự sáng tác, biểu diễn và lan tỏa các ca khúc trên mạng xã hội với ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, biến âm nhạc thành nơi để trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau.

Rapper Pháo, ca sĩ Jack bị điểm tên vì hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Tại cuộc làm việc sáng 27/10, NSND Xuân Bắc nêu lại thực trạng và cho biết thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL - trong đó có Cục NTBD - không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật. Cục NTBD đã sơ kết và đề xuất chỉnh sửa nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực biểu diễn theo hướng tăng nặng đảm bảo đủ sức răn đe.

“Tác phẩm nghệ thuật phải đảm bảo những chức năng, giá trị, ý nghĩa phù hợp với khán giả. Với ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, ngôn ngữ không đảm bảo yếu tố về thuần phong mỹ tục làm giảm giá trị nhận thức nói chung, chúng tôi kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc. Ca khúc nước ngoài khi dịch ra tiếng Việt có ngôn từ không phù hợp, gây kích động vi phạm pháp luật cũng bị xử lý”, NSND Xuân Bắc nói.

Ông Lê Quang Tự Do ủng hộ và hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của TPHCM trong chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. “Sắp tới, cơ quan quản lý nhà nước sẽ nhân rộng tinh thần này trên phạm vi toàn quốc”, ông Lê Quang Tự Do nói.