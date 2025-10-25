Không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' dự sự kiện TP.HCM

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ "lệch chuẩn văn hóa" dự các sự kiện của thành phố.

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí, đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong văn bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đáng lo ngại trong thị trường âm nhạc. Một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình là các trường hợp: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, với ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn, ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper GDucky với bài Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình và Andree x Bình Gold với bài Em iu...

Jack nằm trong số những ca sĩ bị nhắc tên có ca khúc lệch chuẩn.

Thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân tổ chức, các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... ở TP.HCM phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở Văn hóa TP.HCM phối hợp với Thanh tra TP.HCM để xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa; xử lý các nhạc phẩm phản cảm, lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, cần biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có những sáng tác hay, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh.

Sở cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM.



Hội Âm nhạc TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Ngoài ra, Hội cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn, có các bài viết, tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ hiện nay, từ đó định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các bài viết nâng cao nhận thức văn hóa, trách nhiệm với công chúng và xã hội, kịp thời phản biện những sản phẩm, hành vi đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa cảnh báo nhiều bài nhiều bài hát có "ca từ đang cổ xúy tệ nạn". Theo đại diện PC04, nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.

Qua rà soát, nhận thấy nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo ra sự hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ.