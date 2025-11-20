Vì sao Kim Woo Bin gây xúc động khi thông báo cưới Shin Min Ah

|
Sau một thập kỷ bên nhau với biết bao thăng trầm, cặp sao của làng giải trí Hàn Quốc - Kim Woo Bin và Shin Min Ah - chính thức bước vào chương mới của cuộc đời. Theo thông tin từ JTBC, nam diễn viên đã tự công bố tin kết hôn, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và xúc động. Ảnh: DongA.
Qua fancafe cá nhân, Kim Woo Bin chia sẻ tin vui với cộng đồng fan Wooribin. Anh viết: "Tôi mong muốn chính mình là người đầu tiên mang tin vui này đến với các bạn, những người đã trao cho tôi sự ủng hộ vô điều kiện. Vì thế, tôi dành thời gian để gửi những dòng này". Tiếp đó, ngôi sao sinh năm 1989 tiết lộ: "Tôi sắp kết hôn rồi. Sau quãng thời gian dài gắn bó bên người bạn đời, chúng tôi quyết định xây dựng tổ ấm riêng. Từ nay, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến bước và tôi rất mong nhận được lời chúc phúc từ mọi người để hành trình phía trước thêm phần ấm áp". Ảnh: Spotv.
Phía công ty quản lý AM Entertainment cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận, nhấn mạnh mối quan hệ của cặp đôi được xây dựng trên nền tảng niềm tin vững chắc qua năm tháng. Lễ cưới diễn ra kín đáo vào 20/12 tại Seoul, chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tham dự. Ảnh: Star News.
Chuyện tình của Kim Woo Bin và Shin Min Ah kéo dài tròn 10 năm, bắt đầu từ 2015. Đặc biệt, trong giai đoạn nam diễn viên chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng, Shin Min Ah luôn là chỗ dựa vững vàng, đồng hành chăm sóc anh qua mọi khó khăn. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Shin Min Ah từng mở lòng về mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Cô chia sẻ: "Vì cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi thường động viên nhau bằng những lời như 'cố lên'. Tôi luôn mong anh ấy tỏa sáng khi trở lại và chúng tôi mãi là nguồn cổ vũ cho nhau". Ảnh: YTN.
Đến cuối năm 2024, nữ diễn viên tham gia dự án No Gain No Love và cô tiết lộ bạn trai đã theo dõi bộ phim. Dù không ngại đề cập đến mối quan hệ, Shin Min Ah vẫn giữ sự tiết chế để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Cô giải thích thêm: "Tôi không hề e ngại khi nói về anh ấy hay chuyện tình cảm này, nhưng tôi cố gắng kìm nén vì không muốn nó làm phân tâm công việc. Thành thật mà nói, tôi không thấy khó chịu với chủ đề này, song tôi lo ngại nó có thể tác động đến những gì chúng tôi đang theo đuổi. Chẳng hạn, No Gain No Love là một tác phẩm hài lãng mạn và khán giả đang ủng hộ cặp đôi trên màn ảnh. Vì vậy, tôi chọn không đề cập quá nhiều về đời thực để tôn trọng bạn diễn". Ảnh: TVreport, Maekyung.
Shin Min Ah, lớn hơn bạn trai 5 tuổi (sinh năm 1984), bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ 1998. Cô chính thức ra mắt với tư cách diễn viên qua Beautiful Days năm 2001 và nhanh chóng gây ấn tượng với các tác phẩm như A Love to Kill, Bạn gái tôi là Hồ ly, Điệu Cha-Cha-Cha làng biển... Ảnh: Sports DongA.
Kim Woo Bin sinh năm 1989, khởi nghiệp từ sàn catwalk với vai trò người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Anh nổi bật qua loạt phim như School 2013, To the Beautiful You, Uncontrollably Fond, Twenty, Người thừa kế... Ảnh: Ten Asia.
