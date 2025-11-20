Vì sao Kim Woo Bin gây xúc động khi thông báo cưới Shin Min Ah

Đến cuối năm 2024, nữ diễn viên tham gia dự án No Gain No Love và cô tiết lộ bạn trai đã theo dõi bộ phim. Dù không ngại đề cập đến mối quan hệ, Shin Min Ah vẫn giữ sự tiết chế để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai. Cô giải thích thêm: "Tôi không hề e ngại khi nói về anh ấy hay chuyện tình cảm này, nhưng tôi cố gắng kìm nén vì không muốn nó làm phân tâm công việc. Thành thật mà nói, tôi không thấy khó chịu với chủ đề này, song tôi lo ngại nó có thể tác động đến những gì chúng tôi đang theo đuổi. Chẳng hạn, No Gain No Love là một tác phẩm hài lãng mạn và khán giả đang ủng hộ cặp đôi trên màn ảnh. Vì vậy, tôi chọn không đề cập quá nhiều về đời thực để tôn trọng bạn diễn". Ảnh: TVreport, Maekyung.