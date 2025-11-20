Song Hye Kyo gây chú ý

Không hề xuất hiện ở thảm đỏ nhưng Song Hye Kyo góp mặt ở lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46. Sự xuất hiện của cô được chú ý.

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 được tổ chức tại KBS Hall ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul vào 19/11 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Hàn Quốc như Hyun Bin, Son Ye Jin, YoonA, Kim So Hyun, Kim Woo Bin…

Song Hye Kyo ngồi cạnh bạn diễn trong sự kiện.

Song Hye Kyo cũng tham gia sự kiện nhưng không xuất hiện trên thảm đỏ. Trong lễ trao giải chính, nữ diễn viên ngồi cạnh Yeo Jeon Bin và Jung Sung Il. Song Hye Kyo và Yeo Jeon Bin từng hợp tác trong Dark Nuns, còn Jung Sung Il là bạn diễn của cô ở The Glory.

Trong The Glory, nhân vật của Song Hye Kyo và Jung Sung Il không thành đôi nhưng hai người được nhiều khán giả yêu thích bởi diễn xuất ăn ý, ngoại hình đẹp đôi.

Trong khi đó, ở dự án Dark Nuns, Song Hye Kyo vào vai nữ tu sĩ. Đây là bộ phim kinh dị tâm lý. Diễn xuất của Song Hye Kyo được đánh giá cao. Bộ phim đạt doanh thu phòng vé ấn tượng.

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý trong sự kiện. Ảnh: Sports Chosun.

Vừa qua, Song Hye Kyo gây sốt khi xuất hiện trong phim Genie, Make A Wish (Thần đèn ơi, ước đi) do Kim Woo Bin và Suzy đảm nhận vai chính. Chỉ có vai trò cameo ở tập 8 và tập 10 nhưng hình ảnh của nữ diễn viên gây sốt.

Xuất hiện với tạo hình công chúa Disney cùng lối trang điểm đậm, trang phục xanh bắt mắt, Song Hye Kyo lập tức gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội. Hình ảnh của nữ diễn viên trong phim đang được chia sẻ rộng rãi kèm theo nhiều lời khen ngợi.

Dự án tiếp theo của Song Hye Kyo là series chiếu trên Netflix mamg tên Slowly but Fiercely (tựa tạm thời). Phim dự kiến phát hành cuối năm hoặc đầu 2026.

Bộ phim lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc thập niên 1960-1980, thời kỳ đầy biến động với sự cạnh tranh khốc liệt và hỗn loạn xã hội. Câu chuyện xoay quanh những con người không có gì trong tay nhưng dám liều lĩnh vươn tới thành công.

Song Hye Kyo đảm nhận vai Minja, một phụ nữ trưởng thành từ nghịch cảnh. Đây là lần hợp tác thứ 3 của cô với biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung sau Worlds Within (2008) và That Winter, the Wind Blows (2013). Noh Hee Kyung khen ngợi: “Hye Kyo có khả năng truyền tải những nhân vật phức tạp một cách tự nhiên, khiến Minja trở nên sống động”.