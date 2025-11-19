Không nhận ra Son Ye Jin

Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 46 được tổ chức tại KBS Hall ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul vào 19/11 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Hàn Quốc. Son Ye Jin thu hút sự chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: Tvreport.

Son Ye Jin mặc chiếc váy lưới xuyên thấu gợi cảm, hở lưng trần. Thời gian qua, Son Ye Jin vướng tranh cãi. Sự việc xuất phát từ chia sẻ của Lee Byung Hun trong họp báo phim. Theo Lee Byung Hun, khi quay phim, Son Ye Jin chưa bao giờ trả lời những thắc mắc của diễn viên nhí. Sau đó, công chúng chỉ trích Son Ye Jin và cho rằng nữ diễn viên giả tạo, thiếu nhiệt tình với đàn em. Đến khi mẹ của nữ diễn viên nhí Choi So Yul lên tiếng bảo vệ Son Ye Jin, sự việc mới tạm lắng xuống. Ảnh: Tvreport.

Hyun Bin cũng tham gia sự kiện nhưng không sánh bước trên thảm đỏ cùng bà xã. Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh là liên hoan phim được thành lập với mục đích nâng cao chất lượng phim Hàn Quốc và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Ảnh: Tvreport.

Trong lễ trao giải, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Hình ảnh của 2 ngôi sao đang thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Sports Chosun.

Nữ diễn viên Kim So Hyun và Kim Min Joo (ảnh phải) trên thảm đỏ sự kiện. Kim Min Joo là cựu thành viên nhóm IZ*ONE. Sau khi nhóm nhạc này tan rã, dừng hoạt động, Kim Min Joo phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Tvreport.

YoonA tham gia sự kiện với trang phục đỏ, khoe vai trần. Thời gian qua, cô được chú ý với bộ phim Ngự trù của bạo chúa. Bộ phim đạt tỷ suất người xem cao và gây sốt ở không chỉ Hàn Quốc, góp phần củng cố chỗ đứng của nữ diễn viên. Ảnh: Tvreport.

Nữ diễn viên Lee Sun Bin và Roh Yeon Seo thu hút sự chú ý tại sự kiện. Lee Sun Bin là bạn gái của Lee Kwang Soo. Hai người có nhiều năm bên nhau. Nữ diễn viên được biết tới với các bộ phim Biệt đội 38, Missing 9, Criminal Minds… Ảnh: Tvreport.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.