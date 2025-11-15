Diệp Lâm Anh giữa những ồn ào

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh lại trở thành tâm điểm gây chú ý vì những ồn ào liên quan đến chồng cũ Đức Phạm. Ồn ào bắt đầu từ video đăng trên trang cá nhân của Diệp Lâm Anh vào khuya 11/11. Video ghi lại cảnh nhóm người xô xát, mâu thuẫn. Kèm theo đó, Diệp Lâm Anh cho biết cô bị đập nát điện thoại cá nhân cách đây 4 tháng và đã lập vi bằng, làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Những ngày sau đó, Đức Phạm và Diệp Lâm Anh có thêm nhiều bài viết liên quan đến sự việc. Rạng sáng 13/11, Đức Phạm có bài viết dài giải thích. Theo lời Đức Phạm, con gái được đưa sang nhà chơi vào 4 ngày cuối tháng 6 theo thỏa thuận giữa anh và vợ cũ sau khi ly hôn. Tuy nhiên, sau đó con khóc không chịu về, đòi ở lại. Đức Phạm gọi điện cho Diệp Lâm Anh để đề nghị cho con gái ở thêm một ngày, nhưng cô không đồng ý. Doanh nhân này cho biết vợ cũ cùng nhiều người tới nhà anh, chụp ảnh, quay video, dẫn đến xô xát.

Tới chiều 13/11, Diệp Lâm Anh tiếp tục lên tiếng, phủ nhận lời tố từ chồng cũ. Theo nữ ca sĩ, cô đón con về vì có lịch học nhưng bị gây khó dễ. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cho biết vẫn đang theo đuổi vụ việc vì chồng cũ không xin lỗi và đính chính.

Sự việc ồn ào lần này ảnh hưởng không nhỏ đến Diệp Lâm Anh, khiến cô vấp ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng cô và người cũ liên tục đôi co, tranh cãi mà không nghĩ tới các con. Hơn nữa, Diệp Lâm Anh là người nổi tiếng, nên hạn chế xuất hiện với những thông tin tiêu cực.

Về đời tư, thời gian qua, thành viên nhóm LUNAS vướng tin hẹn hò bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên. Từ cuối 2024, hai người liên tục được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và chuyến đi chơi.

Tới cuối tháng 8, Phạm Kiên cũng có mặt trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh. Cả hai cũng chụp hình cùng nhau. Phạm Kiên thậm chí cùng Diệp Lâm Anh du lịch ở Hội An. Dù chưa chính thức xác nhận, bộ đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau.

Diệp Lâm Anh từng có khoảng thời gian nghỉ, không tham gia lĩnh vực giải trí nhiều. Năm 2023, cô được chú ý trở lại nhờ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau đó, cô gia nhập nhóm nhạc LUNAS.

Sau khi được chú ý như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Diệp Lâm Anh hoạt động năng nổ. Cô tham gia nhiều hoạt động giải trí khác nhau, đồng thời phát triển việc kinh doanh.

