Diệp Lâm Anh khẳng định không đưa nhóm 8-9 người tới nhà chồng cũ

Theo Diệp Lâm Anh cô bị gia đình Đức Phạm cản trở khi tới đón con gái Boorin. Đó là lý do đôi bên xảy ra xô xát.

Trong bài viết dài vào chiều 13/11, Diệp Lâm Anh tiếp tục lên tiếng về nguyên nhân dẫn đến clip xô xát cô đăng tải trước đó ít ngày.

Theo Diệp Lâm Anh, cô đưa con gái qua nhà ông bà nội chơi cả ngày thứ 7 và ngủ lại qua đêm. Ngày chủ nhật, con gái có lịch học thêm với gia sư và chuẩn bị bài tập cho thứ 2 lên lớp. Lịch học có từ trước và Diệp Lâm Anh đã thống nhất với chồng cũ đón con về theo lịch chứ không phải phát sinh bất ngờ.

Tới chiều cùng ngày, Diệp Lâm Anh đang trên đường đi làm về cùng một người bạn tên Dũng (người cũng xuất hiện trong clip) và 3 nhân viên trong công ty thì cô giúp việc gọi điện thoại báo gia đình Đức Phạm không cho con gái về.

Diệp Lâm Anh lên tiếng về những ồn ào thời gian qua với chồng cũ. Ảnh: FBNV.

Diệp Lâm Anh gọi điện, đề nghị Đức Phạm đưa con gái về thì bị từ chối. Do đó, Diệp Lâm Anh tới nhà chồng cũ để đón con.

Diệp Lâm Anh khẳng định không đưa 8-9 người tới nhà chồng cũ như nội dung bài đăng sáng 13/11 của Đức Phạm.

“2 phút sau, anh Đức bước ra nói chuyện, to tiếng, chỉ mặt những người đi cạnh tôi và hỏi ‘mấy đứa này là đứa nào’, tôi có trả lời rõ ràng là nhân viên đi cùng tôi. Tôi rất bức xúc và lo lắng vì việc đón con gái về đi học cũng bị khó dễ, trong khi bản án tòa tuyên đã xác định tôi là người chăm sóc bé gái. Vì vậy, tôi có nói 3 em nhân viên quay giúp video để làm việc với luật sư cũng như pháp luật khi cần”, Diệp Lâm Anh kể. Sau đó, 2 bên nhờ công an tới giải quyết.

“Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, anh Đức và bố anh ấy đã lao vào giật khẩu trang, điện thoại của một bạn nhân viên đang đi cùng tôi. Trước diễn biến đó, anh Dũng có lao vào can thì bị bố con anh Đức tấn công, dưới sự chứng kiến của đồng chí công an cũng như người đi đường (sự việc xảy ra ngay mặt tiền quận 1)”, Diệp Lâm Anh kể.

“Tôi quyết định rút điện thoại để quay lại tất cả diễn biến vụ việc để trao đổi lại với luật sư cũng như gia đình. Tuy nhiên, bố anh Đức giật lấy điện thoại trong tay tôi, đập mạnh xuống đất trước sự chứng kiến của con gái tôi. Ngay sau đó, anh Đức tiếp tục nhặt điện thoại lên và đập mạnh một lần nữa, khiến điện thoại bể nát. Tôi rất ức chế và bật khóc khi thấy con gái mình phải chứng kiến cảnh tượng đó”, cô cho biết thêm.

Diệp Lâm Anh cho biết đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời lên làm việc trực tiếp vào chiều 12/11.

Tối 11/11, Diệp Lâm Anh chia sẻ về việc điện thoại cá nhân bị đập vỡ nát từ cách đây 4 tháng và cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Kèm theo bài viết là đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xô xát với nhau.

Rạng sáng 13/11, Đức Phạm có bài viết dài giải thích. Theo lời Đức Phạm, thỏa thuận giữa anh và vợ cũ (Diệp Lâm Anh) sau khi ly hôn là anh được gặp con gái Boorin 4 ngày cuối tuần trong tháng. Tuy nhiên, lúc 16h 29/6, Boorin khóc lóc không chịu về, đòi ở lại chơi với em Bboy.

Do đó, Đức Phạm gọi điện cho vợ cũ, đề nghị để con ở lại thêm một ngày nhưng đối phương cương quyết từ chối.

“Khoảng 18h45, chị lái ôtô 7 chỗ dừng trước cửa nhà tôi. Cửa xe mở bung và 8-9 người ùa xuống, tiến thẳng đến cửa nhà cầm điện thoại chĩa vào quay phim. Bố mẹ tôi đang ở cửa, chị nói đến đón con. Mẹ gọi tôi xuống. Khoảng 2 phút sau tôi xuống, vẫn thấy 4-5 gã đeo khẩu trang kín mít, chẳng biết là ai”, Đức Phạm kể.

Sau khi thấy những người này chụp ảnh, quay phim, Đức Phạm yêu cầu xóa bỏ hình ảnh và tới cơ quan chức năng làm việc. Lúc này, những người đeo khẩu trang định bỏ chạy, Đức Phạm giữ lại vì họ quay lén, vi phạm quyền riêng tư. Từ đó dẫn đến xô đẩy nhau.

Đức Phạm và Diệp Lâm Anh có 2 con chung nhưng đường ai nấy đi từ 2022. Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh nuôi con gái Boorin còn con trai Bboy ở với Đức Phạm. Kể từ đó đến nay, hai người nhiều lần đôi co qua lại trên mạng xã hội.