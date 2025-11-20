Tín Nguyễn khóc khi nhà ở Đắk Lắk ngập trong biển nước

Diễn viên Tín Nguyễn cho biết cô lo lắng, trằn trọc khi cha mẹ ở quê nhà gọi vào và cho biết nhà đã ngập trong biển nước.

Ngày 20/11, diễn viên Tín Nguyễn chia sẻ vào rạng sáng, cha mẹ cô ở quê nhà Đắk Lắk gọi điện thoại và báo tin nhà đã bị ngập sâu. Cô lo lắng, nghẹn ngào khi không thể có mặt tại nhà để ở bên cạnh người thân.

"Lòng quặn thắt, không chịu nổi. Nước lũ sắp qua đầu luôn rồi nhưng vẫn còn dâng lên chưa dừng nữa. Sống 28 năm ở vùng bão lũ, quen với cảnh mưa gió nhưng cảm giác năm nay khác hẳn. Không phải vì bão mạnh hơn, không phải vì nước lũ dâng cao hơn mà vì mình không có mặt ở nhà. Mình không thể phụ giúp, không thể yên tâm. Chỉ được xem hình ảnh và video từ xa, cái bất lực đó thật sự khó chịu, căng thẳng", cô chia sẻ.

Nhiều địa phương ở Khánh Hòa ngập trong biển nước. Ảnh: Lê Phú.

Diễn viên thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ ở quê nhà thông qua người thân. Cô cầu mong nước sớm rút để gia đình và bà con ở quê bình an.

Đạo diễn Lê Bình Giang cho biết nhà của anh ở Khánh Hòa cũng bắt đầu bị ngập. Anh trai của Bình Giang đã đưa ba rời khỏi nhà để đến nơi an toàn hơn.

"Anh chị em, cô chú nào còn có thể di chuyển được đến nơi cao hơn và gần biển hơn thì tranh thủ nhé. Chúng ta không biết nước có thể lên đến mức nào. Tối qua giờ đọc thông tin trên Facebook mà đau lòng quá. Nguyên dòng họ bên ngoại mình ở Đắk Lắk giờ không liên lạc được với ai", đạo diễn chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Huỳnh Kiến An cho biết căn nhà của anh ở Khánh Hòa cũng bị nước dâng vào nhà từ 1h ngày 20/11. May mắn là người thân chuẩn bị các phương án từ trước nên hiện tại, mọi thứ vẫn ổn.

"Thương cho nhiều bà con không có điều kiện, nhà cửa đã chìm trong nước, tài sản mất trắng. Trời vẫn mưa, xót xa quá", nam diễn viên viết trên trang cá nhân.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ những ngày này, lòng cô chùng xuống, lo lắng bủa vây khi quê nhà Khánh Hòa ngập trong biển nước. "Mong rằng Khánh Hòa sẽ sớm vượt qua những ngày đầy thử thách này. Mong mọi nhà luôn bình an, giữ vững niềm tin và tinh thần kiên cường vốn đã quen thuộc với người miền Trung. Thiên tai có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không bao giờ cuốn đi được tình người, sự sẻ chia và nghị lực bền bỉ của chúng ta", cô chia sẻ.

Trước khó khăn của bà con vùng lũ, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đã ủng hộ tiền để giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai. Ngày 19/11, NSND Tự Long. MC Anh Tuấn, cầu thủ Hồng Sơn đã có mặt tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trao số tiền ủng hộ hơn 5,3 tỷ đồng thu được từ đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Diệp Lâm Anh cũng chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để chung tay cứu trợ người dân vùng lũ.