Tuấn Hưng: 'Không nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sự chia ly'

Sau khi chu toàn tang lễ cho mẹ, Tuấn Hưng có chia sẻ dài trên trang cá nhân. Anh tâm sự không có nỗi đau, mất mát nào lớn hơn sau sự ra đi của đấng sinh thành.

Tối 17/11, Tuấn Hưng chia sẻ về nỗi đau mất mẹ. Anh trải lòng: "Ngày hôm nay là ngày buồn nhất kể từ khi con sinh ra trên đời vì phải xa mẹ. Không có nỗi đau, mất mát nào lớn bằng sự chia ly này. Và chúng con đã phải chấp nhận sự thật này như một phần của cuộc sống. Những ngày ốm bệnh và đau đớn của mẹ không còn nữa. Giờ đây, linh hồn mẹ đã về cõi vĩnh hằng".

Ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa mẹ ở chặng đường cuối cùng.

"Sự ra đi của mẹ để lại cho toàn thể gia đình những niềm thương nhớ vô hạn và chúng con sẽ cố gắng niệm Phật, tu tâm tích đức để mẹ được siêu thoát về nơi đất Phật", Tuấn Hưng chia sẻ.

Tuấn Hưng tâm sự không nỗi đau nào bằng sự chia ly người thân.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn, động viên tới nam ca sĩ, mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất mẹ. MC Đại Nghĩa nhắn nhủ: "Xin chia sẻ nỗi buồn này cùng bạn. Mình cùng tuổi, năm nay chúng ta đều chung nỗi mất mát to lớn này. Nguyện cho bác được về chốn an lành". Ca sĩ Quang Dũng động viên: "Xin chia sẻ mất mát này cùng Hưng, ôm bạn".

Sáng cùng ngày, lễ viếng và truy điệu bà Nguyễn Thị Lam - mẹ của nghệ sĩ Tuấn Hưng - diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nhiều đồng nghiệp của Tuấn Hưng như NSND Tự Long, NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Khắc Việt, Phan Đinh Tùng, Tú Dưa, MC Anh Tuấn, MC Phí Linh, siêu mẫu Hạ Vy, danh thủ Hồng Sơn... tới chia buồn với gia đình và tiễn đưa bà Nguyễn Thị Lam về nơi an nghỉ.

Bà Nguyễn Thị Lam qua đời lúc 21h15 ngày 15/11 sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian qua, Tuấn Hưng tạm gác lại nhiều lịch trình công việc để chăm sóc mẹ.

Trước đó, Tuấn Hưng cạo trọc để cầu phúc cho mẹ. "Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Hưng cạo đầu không phải để thay đổi hình ảnh, mà để buông bớt cái tôi, giữ lại phần người con. Mong mẹ khỏe hơn mỗi ngày. Mong lòng mình yên hơn từng ngày. Và mong ai còn mẹ đừng chờ đến lúc này mới thương", nam nghệ sĩ chia sẻ.