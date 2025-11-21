Vợ chồng Mailisa thường xuyên tổ chức các concert lớn trước khi bị bắt

Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh tổ chức các đại nhạc hội lớn thường nên, thu hút nhiều ngôi sao tham gia như chiêu thức quảng bá.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Phan Thị Mai), Tổng giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Những năm qua, Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa đã tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc. Sự kiện âm nhạc của Mailisa thường được giới thiệu là đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt. Hoạt động này gắn liền với kế hoạch quảng bá thương hiệu, đặc biệt mỗi khi công ty này giới thiệu chi nhánh mới.

Vợ chồng Phan Thị Mai, con dâu, con gái và các nghệ sĩ trong đêm nhạc của đơn vị này tại Bảo Lộc. Ảnh: Fanpage Mailisa.

Chẳng hạn, khi ra mắt chi nhánh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng hồi tháng 5, công ty này tổ chức một sự kiện âm nhạc tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Toàn bộ vé tham gia sự kiện được phát miễn phí.

Sự kiện này có sự tham gia của Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều, Dương Domic cùng hoa hậu MC Ngọc Diễm. Sau đó, các tiết mục trình diễn trong đêm nhạc cũng được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau của công ty này như một chiêu thức quảng bá, thu hút khán giả.

Sự kiện được giới thiệu là có quy mô lớn, đầu tư hệ thống âm thanh ánh sáng công nghệ hiện đại, màn hình LED cực đại, hiệu ứng flycam… Trong đêm nhạc này, không chỉ các ca sĩ mà cả vợ chồng Phan Thị Mai cũng lên sân khấu biểu diễn, khiêu vũ. Hình ảnh của vợ chồng Phan Thị Mai cùng thương hiệu Mailisa xuất hiện liên tục trên màn hình LED.

Chỉ 2 tháng trước đó, cũng với những lời giới thiệu hoành tráng, một đêm nhạc khác do Mailisa tổ chức đã diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Quang Hùng Master D, RHYDER, Hoa hậu Ngọc Diễm và Á hậu Huyền My.

Trong những năm qua, công ty này đã tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, gần như tổ chức mỗi năm và luôn phát vé miễn phí, do đó thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Hồi tháng 7/2024, công ty này tổ chức đêm nhạc ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM nhằm kỷ niệm 26 năm thành lập. Danh sách nghệ sĩ được giới thiệu tham gia sự kiện lần đó gồm Trúc Nhân, Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Min, Isaac…

Nhạc hội 25 năm thành lập Mailisa được tổ chức tại Cần Thơ vào 10/06/2023 với sự góp mặt của Tuấn Hưng, Isaac, Đức Phúc, Erik… Tuy nhiên, link bài viết về các đêm nhạc này trên trang chính thức của Mailisa đã bị xóa bỏ.

Ngoài trình diễn ca nhạc, các đại nhạc hội do Mailisa tổ chức thường kèm theo "roadshow" siêu xe của Hoàng Kim Khánh nơi người này giới thiệu những chiếc siêu xe đắt đỏ. Hoạt động này thường diễn ra vào buổi chiều cùng ngày đêm nhạc được tổ chức.

Bằng chiêu thức quảng bá trên, đặc biệt sự tham gia của những gương mặt ca sĩ đang hot với giới trẻ, Mailisa đã tiếp cận được lượng khán giả không nhỏ qua các đêm nhạc.