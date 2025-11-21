Á hậu Hồ Gia Huệ ly hôn lần 2

Á hậu Hong Kong Hồ Gia Huệ kết hôn lần đầu với một doanh nhân thì bị phản bội. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân lần 2 của cô cũng đổ vỡ sau 3 năm.

Tờ Stheadline đưa tin Á hậu Hong Kong Hồ Gia Huệ ly hôn người chồng thứ hai, Lưu Văn Đức, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm và trở lại cuộc sống độc thân. Hồ Gia Huệ cho biết bản thân cảm thấy buồn bã, nhưng cô rất biết ơn vì chứng rối loạn lưỡng cực đã không tái phát. Hồ Gia Huệ sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc sống với hai con gái.

Á hậu Hong Kong Hồ Gia Huệ xác nhận ly hôn người chồng thứ 2. Ảnh: On.

Trong bài đăng, Hồ Gia Huệ viết: "Các bạn thân mến, tôi xin thông báo tôi lại độc thân. Cuộc sống tuyệt vời mà tôi đã chia sẻ suốt những năm qua sắp kết thúc. Anh ấy nói sứ mệnh chăm sóc chúng tôi đã hoàn thành và anh ấy cần xuống xe để theo đuổi lý tưởng cá nhân. Mặc dù điều đó đến rất đột ngột, nhưng tôi chấp nhận. Sau tất cả, ai cũng có quyền lựa chọn".

Cô cũng chia sẻ cảm xúc sau khi ly hôn: "Lần này tôi rất buồn và khóc nhiều lần, nhưng điều đó không khiến chứng rối loạn lưỡng cực của tôi tái phát. Lý do là tôi đã học được cách chia sẻ cảm xúc với những người thân yêu. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ cùng hai con gái khám phá phần đời còn lại và mong chờ mở ra một chương mới tuyệt vời trong cuộc đời mình".

Chuyện tình cảm của Hồ Gia Huệ luôn đầy rẫy những thử thách. Cô kết hôn với doanh nhân Trọng Bình vào năm 2011 và có hai con gái. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai con gái út, Hồ Gia Huệ phát hiện chồng không chung thủy. Việc đó khiến cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cuộc hôn nhân này cuối cùng kết thúc năm 2018.

Sau đó, Hồ Gia Huệ tìm thấy tình yêu mới vào năm 2019. Tới 2022, hai người kết hôn. Sau đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình trên mạng xã hội.

Gia Huệ sinh năm 1982, được chú ý sau khi giành giải á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2002. Sau đó, cô làm MC ở đài TVB hai năm rồi chuyển sang làm tiếp viên hàng không, kinh doanh mỹ phẩm.