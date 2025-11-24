Á hậu Miss Universe 2025 tuyên bố sốc

Chỉ 3 ngày sau chung kết Miss Universe 2025, Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức này.

Ngày 24/11, Á hậu 4 của Miss Universe 2025 Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu.

“Với tư cách là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Miss Universe 2025, tôi đã chứng kiến tận mắt rằng mình có khả năng đạt được những điều lớn lao dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng để tiếp tục con đường này, tôi phải trung thành với những giá trị của mình: sự tôn trọng, phẩm giá, xuất sắc và cơ hội bình đẳng - những trụ cột mạnh mẽ nhất dẫn dắt tôi”, Olivia Yacé mở đầu bài đăng thông báo trên trang cá nhân.

Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu. Ảnh: @olivia.yace.

Ngoài từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 của Miss Universe 2025 và rút khỏi mọi hoạt động của tổ chức này, Olivia Yacé còn cho biết cô cũng từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania.

Theo người đẹp, điều cô mong muốn nhất là trở thành hình mẫu cho thế hệ mới, đặc biệt là các cô gái trẻ. Á hậu khuyến khích họ vượt qua giới hạn, bước vào những căn phòng mà họ nghĩ mình không thuộc về và tự hào đón nhận bản sắc của mình.

Việc từ bỏ danh hiệu sẽ cho phép người đẹp cống hiến hết mình cho những giá trị mà cô trân trọng.

“Tôi xin chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi cầu chúc đại diện Jamaica mau chóng hồi phục và gửi đến cô ấy tất cả tình cảm của tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ mà tôi nhận được cùng những trải nghiệm khó quên đã hình thành con người tôi hôm nay. Từ đây, tôi sẽ tiếp tục hành trình theo một cách khác, với sự quyết tâm như cũ để nâng đỡ và truyền cảm hứng”, người đẹp Bờ Biển Ngà cho biết.

Cùng ngày, COMICI (Ủy ban Hoa hậu Bờ Biển Ngà), đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe cũng thông báo Olivia Yacé sẽ rút khỏi mọi hoạt động của cuộc thi này.

Chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra ngày 21/11 vừa qua. Người giành vương miện là đại diện Mexico Fatima Bosch, 25 tuổi. Fatima Bosch là thí sinh từng nảy sinh mâu thuẫn với ông Nawat ở một sự kiện.

Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Philippines) và Olivia Yace (Bờ Biển Ngà).

Kết quả trên gây tranh cãi. Thậm chí, sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công.

Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.