Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Á hậu Miss Universe 2025 tuyên bố sốc

  • Thứ hai, 24/11/2025 22:21 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Chỉ 3 ngày sau chung kết Miss Universe 2025, Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 và rút khỏi toàn bộ hoạt động của tổ chức này.

Ngày 24/11, Á hậu 4 của Miss Universe 2025 Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu.

“Với tư cách là đại diện của Bờ Biển Ngà tại cuộc thi Miss Universe 2025, tôi đã chứng kiến tận mắt rằng mình có khả năng đạt được những điều lớn lao dù đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng để tiếp tục con đường này, tôi phải trung thành với những giá trị của mình: sự tôn trọng, phẩm giá, xuất sắc và cơ hội bình đẳng - những trụ cột mạnh mẽ nhất dẫn dắt tôi”, Olivia Yacé mở đầu bài đăng thông báo trên trang cá nhân.

Miss Universe 2025 anh 1

Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu. Ảnh: @olivia.yace.

Ngoài từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 của Miss Universe 2025 và rút khỏi mọi hoạt động của tổ chức này, Olivia Yacé còn cho biết cô cũng từ bỏ danh hiệu Miss Universe Africa and Oceania.

Theo người đẹp, điều cô mong muốn nhất là trở thành hình mẫu cho thế hệ mới, đặc biệt là các cô gái trẻ. Á hậu khuyến khích họ vượt qua giới hạn, bước vào những căn phòng mà họ nghĩ mình không thuộc về và tự hào đón nhận bản sắc của mình.

Việc từ bỏ danh hiệu sẽ cho phép người đẹp cống hiến hết mình cho những giá trị mà cô trân trọng.

“Tôi xin chúc mừng tân Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi cầu chúc đại diện Jamaica mau chóng hồi phục và gửi đến cô ấy tất cả tình cảm của tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ mà tôi nhận được cùng những trải nghiệm khó quên đã hình thành con người tôi hôm nay. Từ đây, tôi sẽ tiếp tục hành trình theo một cách khác, với sự quyết tâm như cũ để nâng đỡ và truyền cảm hứng”, người đẹp Bờ Biển Ngà cho biết.

Cùng ngày, COMICI (Ủy ban Hoa hậu Bờ Biển Ngà), đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Universe cũng thông báo Olivia Yacé sẽ rút khỏi mọi hoạt động của cuộc thi này.

Chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra ngày 21/11 vừa qua. Người giành vương miện là đại diện Mexico Fatima Bosch, 25 tuổi. Fatima Bosch là thí sinh từng nảy sinh mâu thuẫn với ông Nawat ở một sự kiện.

Các vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Philippines) và Olivia Yace (Bờ Biển Ngà).

Kết quả trên gây tranh cãi. Thậm chí, sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công.

Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Thái Linh

Miss Universe 2025 Hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ Á hậu 4 Olivia Yacé Hoa hậu Hoàn vũ danh hiệu Bờ Biển Ngà Fatima Bosch Mexico

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

Đọc tiếp

La Chi Tuong bi mat co con voi tro ly? hinh anh

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý?

12:13 23/11/2025 12:13 23/11/2025

0

Thông tin La Chí Tường đã có 2 con với trợ lý Tiểu Sương đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận.

Sao 'Co di ma lay chong toi' lao dao hinh anh

Sao 'Cô đi mà lấy chồng tôi' lao đao

10 giờ trước 21:36 24/11/2025

0

Một người phụ nữ tố cáo Lee Yi Kyung đã gửi những nội dung nhạy cảm, quấy rối tình dục nhằm gạ gẫm cô. Công ty quản lý của nam diễn viên phủ nhận rồi đâm đơn kiện.

Nu ty phu chuyen gioi khung hoang hinh anh

Nữ tỷ phú chuyển giới khủng hoảng

19 giờ trước 13:07 24/11/2025

0

Sau khi bị phạt 4,1 triệu baht và cấm đảm nhiệm vai trò CEO trong vòng 56 tháng, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong được cho là đã rời khỏi Thái Lan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý