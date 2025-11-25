Quyền lực của nữ tỷ phú chuyển giới trước khi bị phát lệnh bắt giữ

Từ nữ tỷ phú chuyển giới quyền lực của Thái Lan, Anne Jakkaphong đang rơi vào khủng hoảng truyền thông và pháp lý nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Ngày 25/11, Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip sau khi bà không xuất hiện tại phiên tòa mà không thông báo lý do. Vụ việc liên quan đến cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty JKN Global Group, theo thông tin từ tờ The Thaiger.

Khi nhắc đến Anne Jakkaphong, nhiều người nghĩ ngay đến một người phụ nữ chuyển giới tài năng, thành công trong cả kinh doanh lẫn truyền thông xã hội. Nhưng đằng sau hình ảnh mạnh mẽ này là một hành trình đầy thử thách và những khó khăn để tồn tại trong thế giới kinh doanh, tờ Siamnews nhận định.

Nhưng giờ đây, bủa vây nữ tỷ phú này là những tranh cãi, sóng gió.

Từ người chuyển giới quyền lực Thái Lan

Anne Jakkaphong trước đây được biết đến với tên Jakkaphong Jakrajutatip, lớn lên trong một gia đình gốc Hoa với tư cách con trai cả. Ngay từ khi còn học trung học, bà đã mơ về một tương lai tươi sáng.

Tỷ phú này sau đó theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Bond ở Australia, đồng thời làm thêm nhân viên bán xăng để trang trải học phí.

Nỗi ám ảnh thời thơ ấu rằng một người đồng tính sẽ không bao giờ được sống đúng với bản thân đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy Anne khẳng định bản thân. Giữa cuộc đấu tranh nội tâm, bà quyết định chuyển giới thành một người phụ nữ.

Sự nghiệp của Jakrajutatip bắt đầu thăng hoa khi bà làm việc tại cửa hàng cho thuê băng đĩa của cha mẹ. Bước ngoặt đến khi bà phát hiện ra bộ phim tài liệu Walking With Dinosaurs và liên hệ với BBC, bày tỏ mong muốn phát hành loạt phim này tại Thái Lan. Dự án này rất thành công, với doanh số một triệu bản.

Anne Jakkaphong từng là tỷ phú chuyển giới quyền lực ở Thái Lan. Ảnh: Thaipost.

Bà thành lập JKN Global Group vào năm 2013. Phim truyền hình Ấn Độ là một bước ngoặt trong cuộc đời bà. Bà mang phim truyền hình Ấn Độ đến Thái Lan, trở thành một hiện tượng và thu về doanh thu khổng lồ, theo Siamnews.

Hoạt động kinh doanh của Công ty JKN Global Group do nữ doanh nhân thành lập và điều hành đã mở rộng nhanh chóng, không chỉ với nội dung Ấn Độ mà lấn sang truyền hình kỹ thuật số, sản phẩm đồ uống, thực phẩm bổ sung và các phương tiện giải trí khác, cho phép công ty thâm nhập thị trường chứng khoán rồi thu hút đầu tư cấp cao.

Năm 2019, Jakkaphong Jakrajutatip là người Thái Lan đầu tiên và là người chuyển giới đầu tiên nhận giải thưởng Phụ nữ Truyền thông châu Á của năm tại Hội nghị Thượng đỉnh Nội dung Châu Á ở Singapore.

Theo Forbes, Anne là người chuyển giới giàu thứ 3 thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 210 triệu USD (6,37 tỷ baht) vào 2020. Bà được Bangkok Post vinh danh là một trong những Phụ nữ của năm 2022.

Tháng 10/2022, Anne gây bất ngờ cho giới giải trí khi chi hơn 800 triệu baht (khoảng 20 triệu USD ) để mua toàn bộ Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), một quyết định kinh doanh mạnh mẽ không chỉ đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người chuyển giới đầu tiên nắm giữ danh hiệu chủ sở hữu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Sóng gió bủa vây Anne Jakkaphong

Mặc dù thành công, con đường sự nghiệp của Anne không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là loạt ồn ào xảy ra thời gian qua.

JKN nộp đơn phá sản tháng 11/2023, bị TCG Social Media Group kiện đòi 1 tỷ baht liên quan dự án tiền ảo MU COIN.

Sau đó, tháng 2/2024, nhóm trái chủ (đóng vai trò là nhà đầu tư trong quá trình mua trái phiếu từ nhà phát hành) yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Thái (SEC) thanh tra vì JKN thiếu minh bạch, liên tục hoãn họp nhà đầu tư.

Đến 23/4, tờ Matichon đưa tin SEC xử phạt hành chính JKN và Anne tổng cộng 4,1 triệu baht (khoảng 119.000 USD ) vì đăng tải thông tin sai sự thật ngày 22/1/2024.

Cụ thể, JKN phủ nhận bán MUO cho ông Raúl Rocha qua hệ thống SETLink, dù thực tế đã chuyển nhượng 50% cổ phần công ty con JKN Legacy Inc. (điều hành MUO) cho Legacy Holding Group USA Inc. - doanh nghiệp do ông Raúl Rocha lãnh đạo - từ 20/10/2023.

Tòa án ban hành lệnh bắt giữ Anne. Ảnh: Naewa.

Hậu quả, SEC cấm Anne giữ chức vụ giám đốc hoặc quản lý tại các công ty niêm yết trong 56 tháng.

Thời điểm đó, bất chấp lệnh cấm, JKN xác nhận Anne sẽ tiếp tục giữ chức vụ CEO.

Ở diễn biến tiếp theo, SEC đệ đơn kiện Anne và các giám đốc điều hành của JKN lên Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) về tội kế toán không đúng quy định và làm giả sổ sách (tạo ra các chủ nợ và con nợ giả) để che giấu tình hình tài chính thực sự.

Mới nhất, Tòa án Quận Phra Nakhon ban hành lệnh bắt giữ Anne Jakrapob sau khi bà không ra hầu tòa trong vụ án gian lận trái phiếu trị giá 30 triệu baht.

Nguyên đơn cáo buộc bà và JKN lừa đầu tư bằng cách che giấu thông tin quan trọng. Tòa án tuyên bố bà đã bỏ trốn khỏi hiện trường do không ra hầu tòa theo đúng lịch trình và bổ sung thêm điều kiện phạt tiền người bảo lãnh.

Hôm 24/11, Thaipbs cho biết mạng xã hội lan truyền thông tin Anne đã bí mật đổi 6 tỷ baht thành tiền điện tử trước khi rời Thái Lan đến Mexico định cư. Bà được cho là nhận sự giúp đỡ từ ông Raúl Rocha - Chủ tịch hiện tại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - để xin quốc tịch Mexico nhanh chóng.

Các hãng truyền thông Thái nhận định, Anne đang rơi vào khủng hoảng truyền thông và pháp lý nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.