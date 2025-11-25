Tòa án phát lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong bị kiện vì gian lận trái phiếu trị giá 30 triệu baht nhưng không hầu tòa. Do đó, cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt giữ bà.

The Thaiger đưa tin ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, đã đệ đơn kiện Công ty TNHH JKN Global Group Public và Anne Jakkaphong về tội lừa đảo. Theo đó, Anne Jakkaphong và công ty bị cáo buộc lừa dối, che giấu sự thật để thuyết phục nguyên đơn đầu tư mua trái phiếu của công ty với số tiền là 30 triệu baht.

Nữ tỷ phú chuyển giới vắng mặt ở phiên tòa. Ảnh: Sanook.

Nguyên đơn cho biết bị đơn biết rõ tình hình tài chính của công ty không thể trả nợ đúng hạn, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi huy động vốn gian lận. Sau khi xem xét, tòa án nhận thấy vụ kiện có căn cứ nên đã thụ lý và hoàn tất việc điều tra nhân chứng.

Đến phiên tòa xét xử diễn ra sáng 25/11, Anne Jakkaphong không có mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào cho sự chậm trễ này. Tòa án nhận định bị cáo cố tình bỏ trốn, nên ra lệnh bắt giữ.

Một ngày trước đó, Thaipbs đưa tin tin đồn nữ tỷ phú chuyển giới chuyển đổi 6 tỷ baht sang tiền điện tử rồi rời khỏi đất nước Thái Lan để tới Mexico sinh sống lan truyền.

Ngoài ra, còn có thông tin Anne Jakkaphong nhận được sự hỗ trợ từ ông Raúl Rocha, chủ tịch hiện tại của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để có được quốc tịch Mexico. Truyền thông Thái Lan nhận định Anne Jakkaphong đang trải qua khủng hoảng nghiêm trọng.

Thaipbs cho biết Anne Jakkaphong là giám đốc điều hành của JKN Global Media Public Company Limited. Công ty này chuyên nhập khẩu, xuất khẩu bản quyền truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Sau đó, Anne Jakkaphong mở rộng kinh doanh thực phẩm chức năng và mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, với giá 20 triệu USD (khoảng 800 triệu baht) vào tháng 10/2022.

Tuy nhiên, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, bao gồm việc nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2023 và bị kiện bởi TCG Social Media Group với số tiền 1 tỷ baht liên quan đến dự án MU COIN.

Vào tháng 2/2024, các trái chủ (đóng vai trò là nhà đầu tư trong quá trình mua trái phiếu từ nhà phát hành) của JKN cũng yêu cầu SEC điều tra sâu về tình hình tài chính của công ty do thiếu minh bạch trong việc hoãn họp trái chủ.

Ngày 23/4, tờ Matichon đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) áp dụng biện pháp xử phạt dân sự đối với JKN Global Group Public Company Limited (JKN) và Jakkaphong Jakrajutatip (tức Anne Jakkaphong Jakrajutatip) vì công bố thông tin sai lệch hoặc có thể gây hiểu lầm.

Bà Anne bị phạt số tiền 4,1 triệu baht (khoảng 119.000 USD ). SEC cũng cấm Anne Jakkaphong đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng.

SEC nhận được thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) vào 4/2024. Qua điều tra, SEC phát hiện ngày 22/1/2024 lúc 14h, JKN dưới sự điều hành của Jakkaphong Jakrajutatip - đã công bố thông tin qua hệ thống SETLink của SET.

Nội dung thông báo là JKN phủ nhận bán tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) cho tỷ phú Mexico Raúl Rocha. JKN giải thích họ đã liên hệ với nhiều nhà đầu tư và nghiên cứu các đề xuất, nhưng chưa có kết luận chính thức.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy JKN thông qua công ty con JKN Global Content Pte. Ltd., đã ký hợp đồng bán 50% cổ phần của JKN Legacy, Inc. - công ty điều hành MUO và sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ - cho Legacy Holding Group USA Inc. vào 20/10/2023.

Legacy Holding Group USA Inc. được cho là do ông Raúl Rocha làm tổng giám đốc. Do đó, thông tin JKN công bố bị đánh giá là không chính xác hoặc có khả năng gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào chứng khoán của JKN.