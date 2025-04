Nữ tỷ phú chuyển giới bị cấm giữ chức CEO 56 tháng

Anne Jakkaphong vừa bị phạt 4,1 triệu baht và cấm đảm nhiệm vai trò CEO trong vòng 56 tháng.

Ngày 23/4, tờ Matichon đưa tin Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) áp dụng biện pháp xử phạt dân sự đối với JKN Global Group Public Company Limited (JKN) và Jakkaphong Jakrajutatip (tức Anne Jakkaphong Jakrajutatip) vì công bố thông tin sai lệch hoặc có thể gây hiểu lầm. Bà Anne bị phạt số tiền 4,1 triệu baht (khoảng 119.000 USD ). SEC cũng cấm Anne Jakkaphong đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng.

SEC nhận được thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) vào 4/2024. Qua điều tra, SEC phát hiện ngày 22/1/2024 lúc 14h, JKN dưới sự điều hành của Jakkaphong Jakrajutatip - đã công bố thông tin qua hệ thống SETLink của SET.

Anne Jakkaphong bị phạt 4 triệu baht. Ảnh: Thairath.

Nội dung thông báo là JKN phủ nhận bán tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) cho tỷ phú Mexico Raul Rocha. JKN giải thích họ đã liên hệ với nhiều nhà đầu tư và nghiên cứu các đề xuất, nhưng chưa có kết luận chính thức.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy JKN thông qua công ty con JKN Global Content Pte. Ltd., đã ký hợp đồng bán 50% cổ phần của JKN Legacy, Inc. - công ty điều hành MUO và sở hữu bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ - cho Legacy Holding Group USA Inc. vào 20/10/2023.

Legacy Holding Group USA Inc. được cho là do ông Raul Rocha làm tổng giám đốc. Do đó, thông tin JKN công bố bị đánh giá là không chính xác hoặc có khả năng gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào chứng khoán của JKN.

Hành vi này vi phạm Điều 240 của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan B.E. 2535 (1992).

Biện pháp xử phạt sẽ có hiệu lực khi các bên vi phạm đồng ý tuân thủ. Nếu không đồng ý, SEC sẽ yêu cầu công tố viên khởi kiện tại Tòa án Dân sự để áp dụng mức phạt tối đa theo luật. Số tiền phạt thu được sẽ chuyển vào ngân sách nhà nước qua Bộ Tài chính.

JKN Global Group, do Jakkaphong Jakrajutatip sáng lập, là công ty truyền thông lớn tại Thái Lan, từng gây chú ý khi mua tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022. Tuy nhiên, công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, bao gồm việc nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2023 và bị kiện bởi TCG Social Media Group với số tiền 1 tỷ baht liên quan đến dự án MU COIN.

Vào 2/2024, các trái chủ (đóng vai trò là nhà đầu tư trong quá trình mua trái phiếu từ nhà phát hành) của JKN cũng yêu cầu SEC điều tra sâu về tình hình tài chính của công ty do thiếu minh bạch trong việc hoãn họp trái chủ.

Hiện tại, JKN và Anne Jakraphong chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.