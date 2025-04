'Sao nữ khóc đẹp nhất Nhật Bản' bị tố ngoại tình

Nagano Mei bị tờ Bunshun tố "bắt cá hai tay", thậm chí ngoại tình với nam diễn viên đã có gia đình là Kei Tanaka.

Ngày 22/4, tin đồn về mối quan hệ giữa nữ diễn viên Nagano Mei, 26 tuổi và nam diễn viên Kei Tanaka, 41 tuổi, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Sự việc bắt đầu khi tờ Bunshun đưa tin với tiêu đề: “Những bức ảnh ngoại tình của nữ ngôi sao nổi tiếng trong một bộ phim đang phát sóng và nam diễn viên tên tuổi”. Một số người dùng mạng xã hội suy đoán bài viết đề cập đến Mei Nagano và Kei Tanaka.

Tới 23/4, tờ Bunshun đăng hình hai ngôi sao gặp gỡ, nắm tay nhau và khẳng định nhân vật được nhắc tới trong bài viết trước đó là Mei Nagano với Kei Tanaka.

Hình ảnh khiến Mei Nagano và đàn anh bị tố ngoại tình. Ảnh: Bunshun.

Theo tiết lộ của Bunshun, 3h ngày 19/4, cả hai xuất hiện ở lối vào căn hộ nơi nữ diễn viên Mei Nagano sống một mình tại Tokyo. Hai người nhiều lần bị bắt gặp ra vào khách sạn hoặc tới nhà riêng của Mei Nagano.

Bunshun còn đưa ra thông tin gây sốc hơn là ngoài Kei Tanaka, trong thời gian qua, Mei Nagano gặp gỡ một diễn viên trẻ người Hàn Quốc. Người này đóng chung với Mei Nagano trong bộ phim đang phát sóng mà cô đảm nhận vai chính. Mei Nagano đã mời người này đến căn hộ của cô nhiều lần.

Bunshun công bố thêm các mốc thời gian trong mối quan hệ của hai người.

Cuối năm 2024 được cho là thời điểm hai ngôi sao bắt đầu hẹn hò. Đến 12/2024, cả hai bị bắt gặp cùng nhau tới một công viên giải trí. Sau đó, cả hai tạm xa nhau một thời gian theo lời đề nghị của Nagano. Tuy nhiên, vài tháng sau đó, Tanaka tiếp tục bị Bunshun bắt gặp đến đón Nagano.

Đáng nói, một tuần sau đó, tức 15/4, Nagano bị bắt gặp hẹn hò với diễn viên Hàn Quốc Kanemu Jun. Kanemu Jun được cho là đã sống tại nhà Nagano một thời gian.

Một buổi tối, Nagano tiễn Kanemu Jun về nước, rồi đến nhà hàng cao cấp để gặp Tanaka. Sau khi dùng bữa, họ tiếp tục đến một quán bar ở Roppongi. Đến khoảng 3h sáng, Nagano và Tanaka rời quán bar, lên taxi và trở về căn hộ của Nagano.

Hai ngôi sao chưa lên tiếng về bê bối. Ảnh: Bunshun.

Mei Nagano sinh năm 1999 tại Tokyo, là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của Nhật Bản. Cô bắt đầu sự nghiệp từ 2009 với vai phụ trong Hard Revenge Milly: Bloody Battle và nổi tiếng nhờ vai Rinko trong My Love Story! (2015). Cô từng là người mẫu cho các tạp chí thời trang, đồng thời đảm nhận nhiều vai chính. Hình ảnh nữ diễn viên khóc trong một họp báo phim từng lan truyền khắp mạng xã hội, từ đó cô gắn liền với danh xưng “Sao nữ khóc đẹp nhất” hay “Nữ thần quảng cáo”.

Kei Tanaka sinh năm 1984, là một diễn viên kỳ cựu với hơn 20 năm trong nghề. Anh được biết đến qua các vai diễn trong Ossan’s Love và Your Home Is My Business!. Tanaka kết hôn từ năm 2011 và có hai con.

Mei Nagano và Kei Tanaka từng hợp tác trong bộ phim And Then, the Baton Was Passed (2021).

Cả Mei Nagano và Kei Tanaka chưa lên tiếng về tin đồn. Người hâm mộ đang chờ đợi phản hồi chính thức từ hai phía.