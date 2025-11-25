Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình hình sức khỏe của Lê Giang

Lê Giang bị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa nên phải chữa trị suốt thời gian qua. Tình hình sức khỏe kém khiến sinh hoạt của cô gặp khó khăn.

Lê Giang mới đây cho biết vài tháng trở lại đây cô không đóng phim là do đau lưng, đau chân. Cô bị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa nên không thể di chuyển nhanh nhẹn như trước. Thay vào đó, nữ diễn viên phải tập tễnh, thậm chí nhiều khi lết đi.

Nghệ sĩ đã đi chữa trị rất nhiều nơi nhưng chỉ đỡ đau được một thời gian rồi lại tái phát. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống, sinh hoạt của nữ diễn viên.

Sau khi tới Cần Thơ điều trị, tình hình sức khỏe của cô cải thiện hơn.

Lê Giang gặp vấn đề sức khỏe, gây lo ngại. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Lê Giang không đóng phim nhưng vẫn tham gia sự kiện giải trí hoặc chương trình truyền hình. Cô cũng thực hiện các vlog ghi lại cuộc sống hàng ngày rồi đăng tải trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên mới đây đón sinh nhật ấm cúng, giản dị bên người thân và bạn bè. Trong video, con trai Lê Giang là Duy Phước bày tỏ sự biết ơn với mẹ và bà ngoại anh. Bạn trai của Lê Lộc là Tuấn Dũng cũng mang theo quà tới chúc mừng.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ

Năm 1992, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương sau đó có 2 con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Đến năm 1999, cả hai chia tay.

Hồi tháng 8, nữ diễn viên bức xúc khi liên tục bị công kích trên mạng xã hội bằng những bình luận tiêu cực.

“Tôi vẫn chưa hết thời đâu. Tôi vẫn còn duyên lắm. Nếu hết thời thì tôi không còn đóng phim cho mọi người xem đâu. Đừng nặng lời như vậy”, nữ diễn viên nói.

Cô cho biết bản thân cảm thấy buồn và bị xúc phạm khi đọc được những bình luận ác ý: "Kể cả có hết thời tôi vẫn được nhiều khán giả yêu thương... Nếu thích tôi thì ở lại nói chuyện vui vẻ. Còn không thì đừng xúc phạm tôi như vậy".

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Minh Hạo

  • Nguyễn Lê Giang

    Nguyễn Lê Giang

    Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ hát cải lương và diễn viên hài. Năm 1990, cô gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp" với vở "Dòng sông đầm lầy". Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu TP. HCM. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung. Tên tuổi Lê Giang được nhiều khán giả biết đến khi tham gia bộ phim "Cô gái xấu xí".

    • Năm sinh: 1972
    • Kịch tiêu biểu: Kén rể, Lọ Lem xó bếp, Tấm Cám, Chuyện tình trên mạng, Osin thời công nghệ, Khắc khẩu,...

