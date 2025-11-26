Thách thức cho nam giới khi trang điểm đậm như Trường Giang

Không riêng Trường Giang mà nhiều sao nam ở cả Việt Nam lẫn thế giới đều đang chuộng lối trang điểm đậm, tô vẽ gương mặt với lớp mỹ phẩm dày.

Trường Giang đang ngày càng đổi khác so với một diễn viên giản dị, thậm chí có phần xuề xòa khán giả vẫn thấy thời anh mới vào nghề. Chưa bàn tới việc sự thay đổi này tốt hay không tốt nhưng rõ ràng Trường Giang gần đây liên tục thu hút sự chú ý về ngoại hình.

Sự kiện công chiếu phim Quán Kỳ Nam, diễn ra ở TP.HCM mới đây có cả dàn sao nhưng Trường Giang mới là tâm điểm.

Giảm cân, thay đổi phong cách thời trang với những bộ đồ hàng hiệu “lấp lánh” hơn, Trường Giang còn trang điểm đậm, đeo khuyên tai tạo nên một vẻ ngoài khán giả chưa từng thấy ở anh.

Không chỉ Trường Giang "lột xác"

Nam giới trang điểm đậm không phải điều gì mới mẻ ở bất cứ ngành giải trí nào, đặc biệt Hàn Quốc, Trung Quốc, nhất là khi yếu tố trình diễn và phong cách thần tượng ngày càng được chú ý.

Ngay lúc này, khi chương trình Anh trai “say hi” lên sóng, các anh trai trong game show này cũng luôn xuất hiện trên sân khấu với lối trang điểm đậm. Họ thoa phấn, đánh son, gắn cả phụ kiện, làm tóc cầu kỳ.

Đã có tài khoản mạng thắc mắc lý do các anh trai này trang điểm đậm đến vậy. Rồi có người trả lời, nguyên nhân là để phù hợp với concept của tiết mục, đồng thời không bị lu mờ dưới ánh đèn sân khấu.

Ngoại hình gây bàn tán của Trường Giang. Ảnh: FBNV.

Theo Brightside, mọi thứ đang thay đổi khi ngày càng nhiều công ty sản xuất mỹ phẩm nam. Họ bán các sản phẩm làm đẹp này tại các quầy mỹ phẩm nam trong cửa hàng.

Tất nhiên, nam giới có thể sử dụng mỹ phẩm truyền thống dành cho phụ nữ, nhưng một số người vẫn cảm thấy không thoải mái với điều đó. Vì vậy, sự lựa chọn sản phẩm làm đẹp dành cho nam giới càng đa dạng. Nam giới càng được khuyến khích thử nghiệm chúng trên khuôn mặt của mình.

Trong khi đó, Econurtura nhận định việc nam giới trang điểm ngày càng nhiều là để cải thiện vẻ ngoài khi tham gia các sự kiện công cộng và giảm thiểu áp lực từ phương tiện truyền thông có độ nét cao lẫn kỳ vọng của xã hội.

Trong một thế giới mà ngoại hình ảnh hưởng đáng kể đến thành công cá nhân và sự nghiệp, những người nổi tiếng nam đang đón nhận việc trang điểm nhiều hơn bao giờ hết.

Trước đây, trang điểm cho nam giới thường bị kỳ thị, bị coi là hành vi nữ tính và nhiều người xa lánh. Tuy nhiên, ngày nay, nhận thức này đang thay đổi nhanh chóng, phần lớn là do ảnh hưởng của mạng xã hội, sự nổi lên của những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp dành cho nam giới và nhu cầu của truyền thông độ nét cao, khiến việc che giấu khuyết điểm trở nên khó khăn.

Các ngôi sao nam giờ đây nhận ra tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân một cách tốt nhất khi xuất hiện trước công chúng, nơi họ được cả máy quay lẫn người hâm mộ soi xét.

Trở lại trường hợp Trường Giang, thời điểm mới giảm 11 kg, nam diễn viên giải thích lý do anh ăn kiêng, giảm cân ngoài vì bố bị bệnh còn là từng bị miệt thị ngoại hình.

"Trong một lần tắm biển, tôi bị khán giả chê: ‘Trời ơi, mập quá. Nghệ sĩ mà mập vậy’. Tôi không thể đi chơi tiếp khi bị người ta chửi. Trước đây nhiều người nói tôi mập nhưng dễ thương. Tôi nhận ra những người khen ngợi chỉ vì họ thương tôi. Còn người chửi mình là người mình đang phục vụ họ. Nghề của tôi là nghề phục vụ. Vì vậy tôi quyết tâm thay đổi", Trường Giang nói.

Nhu cầu làm đẹp là của bất cứ ai, nhất là trong ngành giải trí, nơi tiêu chuẩn ngoại hình luôn cao hơn hẳn các lĩnh vực khác.

Thách thức của nam giới khi trang điểm đậm

Từ các ngôi sao Hollywood đến nhạc sĩ và vận động viên, việc sử dụng trang điểm đã chuyển từ một hoạt động bí mật sang công khai, phản ánh sự chuyển dịch rộng rãi của xã hội hướng tới sự chấp nhận, bình thường hóa.

Những người nổi tiếng như Harry Styles và Timothée Chalamet cởi mở chia sẻ về việc sử dụng mỹ phẩm, góp phần xóa bỏ định kiến ​​và bình thường hóa thói quen chăm sóc sắc đẹp của nam giới.

Việc trang điểm đậm đặc biệt phổ biến với thần tượng Hàn Quốc lẫn Trung Quốc. Đặc biệt, ở Kpop, nơi phong cách phi giới tính lên ngôi, những sao nam có vẻ ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, gương mặt đẹp với kiểu vẽ mắt đậm, trang điểm cầu kỳ rất được ưa chuộng.

Dẫu vậy, việc trang điểm quá đậm với nam giới ở một số thị trường vẫn bị giới hạn, tranh cãi và còn nhiều thách thức.

Khán giả tranh cãi về tạo hình của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm. Ảnh: Sohu.

Theo iMedia, bộ phim truyền hình nổi tiếng Thủy Long Ngâm lên sóng cách đây không lâu đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên Weibo vì lối trang điểm đậm của nam diễn viên La Vân Hi và chủ đề "diễn viên nam trang điểm đậm" nằm trong danh sách tìm kiếm thịnh hành suốt 3 ngày liên tiếp.

Trong phim, La Vân Hi và các diễn viên khác xuất hiện với lớp phấn dày, mắt và môi màu cam, nhiều phụ kiện đi kèm, kiểu tóc cầu kỳ.

Tương tự, trong bộ phim võ hiệp Luận anh hùng ai xứng anh hùng, Tăng Thuấn Hy vào vai một hiệp sĩ giang hồ. Tuy nhiên, cách trang điểm của anh khác với những nam diễn viên đóng vai hiệp sĩ giang hồ trước đây.

Khuôn mặt anh trông trắng trẻo, hốc mắt có thể thấy rõ phấn mắt màu đất với son môi màu hồng nhạt. Liệu đây có thực sự là diện mạo của một hiệp sĩ giang hồ, tờ 163 thắc mắc.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc nam giới trang điểm không xấu nhưng nên ở giới hạn vừa phải, quan trọng là phù hợp với bản thân và phù hợp với sự kiện, nhân vật.

Hơn hết, diễn xuất mới là yếu tố quyết định thành bại của vai diễn, cũng như trong âm nhạc, giọng hát, kỹ năng quan trọng không kém. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào lớp trang điểm, nghệ sĩ cũng nên trau dồi, nâng cao chuyên môn, kỹ năng.