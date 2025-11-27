Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt

Sau khoảng một năm công khai hẹn hò, Đức Huy đã cầu hôn MC Huyền Trang Mù Tạt và được bạn gái đồng ý.

Tối 27/11, cầu thủ Đức Huy đăng ảnh khoe cầu hôn thành công MC Mù Tạt. Trong hình, Mù Tạt khoe chiếc nhẫn hình trái tim trên ngón tay. Hai người hạnh phúc trao nụ hôn ngọt ngào.

Kèm theo hình ảnh, Đức Huy hài hước chia sẻ: “Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật. Xin lỗi tất cả anh em. Từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn”. Cả 2 nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp như Á hậu Huyền My, cầu thủ Duy Mạnh, MC Mạnh Khang...

Đức Huy và Mù Tạt vướng tin hẹn hò từ đầu năm. Thời điểm đó, hình ảnh cả 2 nắm tay nhau khi mặc áo dài lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên thông tin họ hẹn hò. Cả hai chưa chính thức lên tiếng về vấn đề tình cảm. Nhưng trên trang cá nhân, họ đã có nhiều động thái công khai mối quan hệ.

Đức Huy quỳ gối cầu hôn MC Mù Tạt. Ảnh: FBNV.

Giữa lúc tin đồn râm ran mạng xã hội, Đức Huy đăng lên trang cá nhân hình ảnh minh họa trạng thái của anh và bạn gái khi đi xem phim. Ở dưới bài viết, Huyền Trang phản hồi: “Điêu, hôm trước xem phim, ngồi ăn hết 2 bịch bỏng, tiêu thụ hết 3 cốc nước xong cuối phim quay ra hỏi ‘phim này nội dung như nào ý nhỉ?’ còn gì”.

Tới ngày 14/2, Đức Huy đăng tấm ảnh chụp anh và một người phụ nữ đang rửa bát. Cô gái không lộ diện gương mặt bởi ảnh chụp từ phía sau. Kèm theo hình ảnh trên, Đức Huy viết: "Không cần hoa, không cần quà. Cô ấy chỉ cần rửa bát. Thích là chiều".

Đáng nói ở phần bình luận, Phạm Đức Huy tag tài khoản của Huyền Trang và nhắn: "Bát đựng nước chấm đâu bạn. Thế đổ nước mắm ra bàn rồi đi à". Thời gian qua, 2 người thoải mái đăng ảnh cùng nhau lên trang cá nhân.

Mù Tạt sinh năm 1993, tên thật Nguyễn Huyền Trang. Cô dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025... Nữ MC cũng thử sức với diễn xuất qua một số bộ phim như 11 tháng 5 ngày hay Biệt dược đen.

Đức Huy sinh năm 1995, từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định. Đức Huy có sự nghiệp thành công, từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 và cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm.