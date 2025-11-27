Vũ Thúy Quỳnh gây lo lắng

Vũ Thúy Quỳnh lộ diện với vẻ ngoài nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ khiến khán giả cho rằng cô khóc nhiều. Tuy nhiên, á hậu đã lên tiếng giải thích.

Gần đây, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ hình ảnh chụp cận mặt với nhạc nền là bài hát có nội dung: "Này em ơi chớ khóc một mình. Đớn đau một mình, tủi thân một mình. Dù ngoài kia thế giới tàn nhẫn hay vô tình. Em vẫn còn có anh".

Ngoài ra, trong clip mới đây, Á hậu 2 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 xuất hiện với gương mặt mộc mạc, nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ gây lo lắng. Nhiều khán giả cho rằng cô buồn bã, thậm chí khóc nhiều nên mắt mới sưng đỏ như vậy.

Thúy Quỳnh chưa lên tiếng về chuyện hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Khi một tài khoản bình luận: “Nhìn mắt là biết vừa khóc xong”, người đẹp trả lời: “Nhìn là biết mắt thiếu ngủ”. Tài khoản khác nhận xét á hậu kém sang, cô trả lời: “Cứ sân si đi vì cuộc đời cho phép”.

Trước đó, tối 11/11, Đức Phạm gây xôn xao khi đăng ảnh chụp chung với Vũ Thúy Quỳnh kèm theo chú thích: "Yêu em".

Việc này khiến người đẹp bị công kích suốt những ngày qua. Thậm chí, có tài khoản nói cô “cặp kè” chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Trước ý kiến trên, người đẹp phản hồi: "Buồn cười quá. Không biết cặp kè là sao. Mọi người hiểu ý nghĩa của từ ‘cặp kè’ không. Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức. Về chuyện tình cảm, ví dụ khi bạn thân yêu đương, bạn ở ngoài đưa ra lời khuyên, nó đâu có nghe.

Vì vậy cần để bản thân tự trải nghiệm. Quỳnh luôn thích bản thân có những trải nghiệm nhưng cũng biết đâu là giới hạn. Vì thế, hầu như những trải nghiệm của mình đều rất ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy có điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và mong muốn của bản thân, tôi sẽ ngưng ngay".

Trước đó, cả hai đã vướng tin hẹn hò thời gian dài. Họ thường lộ diện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí có cử chỉ thân thiết, quan tâm trên sân pickleball.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp, từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, đồng thời giành giải Á quân 3 The New Mentor 2023.