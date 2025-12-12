Tài khoản của Bích Phương đăng ảnh tình tứ với Tăng Duy Tân

Theo hình ảnh mới đăng tải trên tài khoản của Bích Phương, vào năm 2024, nữ ca sĩ đã hẹn hò Tăng Duy Tân.

Chiều 12/12, tài khoản của Bích Phương đăng ảnh trong dịp Giáng sinh 2024. Bức ảnh chụp cảnh thân mật giữa nữ ca sĩ và Tăng Duy Tân. Kèm theo bức ảnh là chú thích: “Tôi là Phí Quỳnh Anh đang cầm máy của Bùi Thị Bích Phương và đây là bức ảnh trong ví một người đàn ông nọ”.

Thời gian gần đây, hai nghệ sĩ thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Trước đó, trong loạt ảnh do Quỳnh Anh Shyn đăng tải cách đây không lâu trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Thái Lan, Tăng Duy Tân vòng tay ôm eo Bích Phương khi cùng ngắm hoàng hôn.

Hình ảnh gây bàn tán của Bích Phương. Ảnh: FBNV.

Ngày 18/10, Tăng Duy Tân đăng ảnh chụp tại bể bơi với một cô gái. Tấm ảnh được chụp từ phía sau, không lộ rõ gương mặt 2 người. Kèm theo hình ảnh, Tăng Duy Tân viết: “Nếu bình yên hoá thành hình người thì nó vẫn không thể đẹp bằng em”. Tăng Duy Tân không công khai danh tính cô gái trong hình nhưng ở phần bình luận, số đông tài khoản mạng cho rằng đó chính là Bích Phương.

Thậm chí, dưới hình ảnh, ca sĩ Tùng Dương, anh của Tăng Duy Tân bình luận: “Không rủ bác với Tăng Duy P”. Trong đó, chữ P được cho là chữ cái đầu trong tên Phương của Bích Phương. Thời gian qua, cộng đồng mạng cũng liên tục gọi giọng ca sinh năm 1995 là Tăng Duy Phương.

Thời gian qua, hai ca sĩ có nhiều động thái được cho là ngầm công khai mối quan hệ. Trong concert Em xinh “say hi” mới diễn ra ở Hà Nội, Tăng Duy Tân xuất hiện để hỗ trợ tiết mục của team Bích Phương. Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả liên tục reo hò: “Tăng Duy Phương” hay “Hôn đi”. Trước phản ứng của khán giả, Bích Phương nói với các em xinh khác: “Ui sợ quá, dìu chị với”.

Ngoài ra, trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Trước đó, khi thấy Bích Phương khóc vì đồng đội bị loại trong Em xinh “say hi”, Tăng Duy Tân nói: “Tôi bị ám ảnh nhưng cũng yêu tiếng khóc này”.

Tăng Duy Tân được phát hiện xưng “anh” với Bích Phương dù kém tuổi. Khi Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương, Tăng Duy Tân trả lời: “Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương”. Lúc này, Bích Phương thốt lên: “Ngại”, “Ngượng”.