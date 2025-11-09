Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Sao Việt dự lễ cưới Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

  • Chủ nhật, 9/11/2025 19:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Lễ cưới tại Hà Nội của Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương có sự tham gia của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Ngọc Hân...

Do Thi Ha cuoi anh 1

Tối 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Dàn hoa, á hậu thân thiết với cô dâu cũng tới chúc phúc đôi uyên ương.

Do Thi Ha cuoi anh 2

Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ chụp hình cùng các khách mời. Khi đón khách, nàng hậu chọn chiếc váy chất liệu ren, dáng cúp ngực gợi cảm có thiết kế cầu kỳ, độc đáo. Trước đó, nàng hậu và chú rể Nguyễn Viết Vương đã tổ chức tiệc cưới ở Quảng Trị vào 22/10.
Do Thi Ha cuoi anh 3

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn chiếc váy màu pastel thanh lịch, nữ tính khi tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà được trang trí cầu kỳ, hoành tráng với hàng nghìn đóa hoa tươi. Không gian buổi lễ có tông màu chủ đạo là trắng, tôn lên vẻ nhã nhặn, thanh lịch.
Do Thi Ha cuoi anh 4

Cô dâu, chú rể chụp hình cùng Á hậu Bùi Khánh Linh. Bùi Khánh Linh chọn set đồ gồm áo khoác, quần short kết hợp áo xuyên thấu, ôm sát ở phía trong.

Do Thi Ha cuoi anh 5Do Thi Ha cuoi anh 6

Hoa hậu Ngọc Hân và Đoàn Thiên Ân cũng tới chung vui với cô dâu, chú rể. Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương hẹn hò khoảng 2 năm trước khi về chung một nhà. Họ tổ chức lễ ăn hỏi vào 16/10.

Do Thi Ha cuoi anh 7Do Thi Ha cuoi anh 8Do Thi Ha cuoi anh 9Do Thi Ha cuoi anh 10

Khi vào tiệc cưới, Đỗ Thị Hà thay chiếc váy mới dáng bồng truyền thống, đính họa tiết hoa nổi. Cô dâu, chú rể xúc động trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của họ hàng 2 bên gia đình lẫn khách mời.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Hoa hau Hoan vu canh bao hinh anh

Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo

10:43 3/11/2025 10:43 3/11/2025

0

Ê-kíp Hoa hậu Hoàn vũ mới đây cảnh báo việc có cá nhân hoặc tổ chức nào đó đã lợi dụng thương hiệu cuộc thi để tiến hành những hoạt động trái phép.

A hau Thuy Dung sinh con hinh anh

Á hậu Thùy Dung sinh con

10:29 1/11/2025 10:29 1/11/2025

0

Á hậu Thùy Dung vừa đón con đầu lòng. Cô kết hôn với chồng doanh nhân vào năm 2022.

Minh Hạo

Ảnh: Lê Chí Linh

Đỗ Thị Hà cưới Đỗ Thị Hà Nguyễn Viết Vương Tập đoàn Sơn Hải Lương Thùy Linh Ngọc Hân Bùi Khánh Linh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý