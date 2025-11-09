Sao Việt dự lễ cưới Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Tối 9/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ cưới tại Hà Nội. Dàn hoa, á hậu thân thiết với cô dâu cũng tới chúc phúc đôi uyên ương.

Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ chụp hình cùng các khách mời. Khi đón khách, nàng hậu chọn chiếc váy chất liệu ren, dáng cúp ngực gợi cảm có thiết kế cầu kỳ, độc đáo. Trước đó, nàng hậu và chú rể Nguyễn Viết Vương đã tổ chức tiệc cưới ở Quảng Trị vào 22/10.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn chiếc váy màu pastel thanh lịch, nữ tính khi tới chúc mừng đồng nghiệp thân thiết. Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà được trang trí cầu kỳ, hoành tráng với hàng nghìn đóa hoa tươi. Không gian buổi lễ có tông màu chủ đạo là trắng, tôn lên vẻ nhã nhặn, thanh lịch.

Cô dâu, chú rể chụp hình cùng Á hậu Bùi Khánh Linh. Bùi Khánh Linh chọn set đồ gồm áo khoác, quần short kết hợp áo xuyên thấu, ôm sát ở phía trong.

Hoa hậu Ngọc Hân và Đoàn Thiên Ân cũng tới chung vui với cô dâu, chú rể. Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương hẹn hò khoảng 2 năm trước khi về chung một nhà. Họ tổ chức lễ ăn hỏi vào 16/10.

Khi vào tiệc cưới, Đỗ Thị Hà thay chiếc váy mới dáng bồng truyền thống, đính họa tiết hoa nổi. Cô dâu, chú rể xúc động trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của họ hàng 2 bên gia đình lẫn khách mời.

