Tiệc cưới ở Hà Nội của Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Ngày 9/11, lễ cưới của Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Hà Nội. Cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa vào 16/10 và lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà chú rể - vào 22/10. Lễ ăn hỏi có nhiều đồng nghiệp thân thiết với Đỗ Thị Hà như Hoa hậu Thanh Thủy , Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo… Họ làm phù dâu cho nàng hậu.

Tuy nhiên, lễ cưới ở Quảng Trị không có bất cứ đồng nghiệp nổi tiếng nào của Đỗ Thị Hà tới tham dự. Lý do là cô dâu, chú rể còn tổ chức thêm tiệc cưới vào 9/11. Ở buổi lễ này sẽ có sự tham gia của nhiều bạn bè của chú rể Viết Vương cũng như đồng nghiệp trong giới giải trí của Đỗ Thị Hà.

Hoàng Thùy là một trong những đồng nghiệp tới chúc mừng Đỗ Thị Hà ở tiệc cưới vào 9/11. Hoàng Thùy chọn set đồ màu vàng đồng đơn giản, thanh lịch.

Cô dâu Đỗ Thị Hà chọn chiếc váy cưới chất liệu ren gợi cảm. Trước đó, nàng hậu và ông xã dành 6 ngày tới các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ để chụp ảnh cưới.

Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà được trang trí hoành tráng với màu sắc chủ đạo là trắng. Không gian buổi lễ được tô điểm bằng hàng nghìn đóa hoa tươi. Trước đó, trong buổi tiệc tối 22/10, Đỗ Thị Hà xúc động nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Đến khi tổ chức hôn lễ với doanh nhân Viết Vương, Đỗ Thị Hà mới lần đầu mặc váy cưới. Theo một người bạn, lý do Đỗ Thị Hà chưa từng mặc váy cưới dù đã thử rất nhiều phong cách khác nhau là muốn giữ khoảnh khắc mặc váy cô dâu cho riêng mình. Đỗ Thị Hà coi trọng khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất trong ngày hạnh phúc.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải có khoảng 2 năm hẹn hò. Trong suốt thời gian bên nhau, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Tới hôm ăn hỏi vào 16/10, Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh cùng ông xã.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.