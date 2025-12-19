Diễn biến mới vụ việc giữa Jack và Thiên An

Theo công ty quản lý, Jack đã tới tòa án để giải quyết vụ kiện xác định quyền nuôi con với Thiên An, tuy nhiên nữ diễn viên này không có mặt.

Tối 19/12, công ty J97 Promotion thông báo lúc 14h cùng ngày, Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97) đã có mặt tại Tòa án Nhân dân Khu vực 2 - TP.HCM theo giấy triệu tập của toà án, liên quan đến vụ kiện "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa ông Tuấn và bà Trần Nguyễn Thiên An.

Tuy nhiên, theo phía Jack, trong buổi triệu tập lần này, Thiên An vắng mặt và cũng không có người đại diện để tham gia làm việc.

Jack nộp đơn kiện Thiên An, yêu cầu tòa án xác định bé Đ. là con ruột của anh. Ảnh: FBNV.

“Hôm nay, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, phía nghệ sĩ chúng tôi cùng gia đình và luật sư đại diện tham dự phiên tòa với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời mong muốn sự việc sớm được giải quyết đúng trình tự, thực hiện trách nhiệm như thông báo ban đầu của nghệ sĩ, nhằm hạn chế những thông tin sai lệch từ một phía làm ảnh hưởng suốt nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng quá trình xử lý tiếp theo sẽ nhận được sự phối hợp của các bên liên quan để vụ việc nhanh chóng kết thúc”, công ty thông báo.

Mọi thông tin chính thức tiếp theo (nếu có) sẽ được cập nhật thông qua các kênh truyền thông chính thống của công ty.

Tháng 7, Jack tổ chức họp báo. Ban đầu, anh thông báo đây là buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, nhưng nội dung họp báo chủ yếu xoay quanh scandal giữa ca sĩ này với Thiên An. Sau đó, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phạt hành chính 4 triệu đồng vì tổ chức họp báo không đúng nội dung đã báo cáo.

Cùng thời điểm đó, Jack nộp đơn kiện Thiên An, yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh năm 2021) là con ruột của anh và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm việc thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Kể từ đó, hai bên nhiều lần có động thái “đáp trả” nhau thông qua mạng xã hội. Đến nay, sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Vừa qua, vì biểu diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc Tuổi thơ dưới ánh trăng tại Hà Nội hôm 16/10, Jack gây tranh cãi. Ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo xử phạt nam ca sĩ này 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng.