Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.

Ngày 7/9, bộ phim Mưa đỏ trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Cùng hiện tượng điện ảnh này, cuốn tiểu thuyết cùng tên cũng là tâm điểm của ngành xuất bản, khi tốc độ đặt mua vượt xa tốc độ in, phát hành và vận chuyển của các đơn vị kinh doanh sách.

Không chỉ vậy, cuốn sách còn thúc đẩy nhu cầu tìm hiểu về trận chiến ở Quảng Trị, khiến các ấn phẩm khác cùng chủ đề đều tăng mạnh số lượng bán.

Mưa đỏ - một thành công kép về điện ảnh và văn học. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ngành xuất bản có "mùa bội thu" với "Mưa đỏ"

Anh Nguyễn Tuấn Bình - chủ thương hiệu Bình Bán Book - cho biết Mưa đỏ khiến anh có trải nghiệm bán sách chưa từng có. Thông thường, các cuốn sách bán được 300-400 cuốn đã được gọi là bán chạy tại tiệm sách. Vậy nhưng, hiện nay số lượng đơn đặt hàng Mưa đỏ ở tiệm sách online của anh đã lên tới hơn 6.000 cuốn.

Tiệm sách của anh Bình dù nhân sự đã hoạt động “hết công suất” mới chỉ đáp ứng được 35% đơn đặt hàng. Các đơn đặt hàng trong ngày 2/9 dự kiến tới 2 tuần sau mới có thể giải quyết hết.

Đơn hàng Mưa đỏ chiếm hết không gian tại tiệm sách Bình Bán Book. Ảnh: NVCC.

Đại diện Quest Bookstore cũng cho biết số lượng sách Mưa đỏ bán ra tăng gấp 5-6 lần sau khi bộ phim ra mắt. Dù các cuốn sách lịch sử, chiến tranh trong năm nay đều có xu hướng tăng, Quest Bookstore vẫn thấy bất ngờ trước biến động mạnh của Mưa đỏ.

Bà Phạm Thị Hóa - đại diện nhà sách Fahasa - thông tin đã bán hơn 10.000 cuốn sách chỉ trong 2 tuần gần đây. Số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng. Tốc độ in của nhà in hiện nay đã chậm hơn sức mua trên thị trường.

“Nhờ có các sự kiện lớn của đất nước và nhờ có truyền thông đại chúng, phong trào yêu nước, giới trẻ có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử đất nước nhiều hơn, khiến số lượng bán sách tăng vọt”, bà Phạm Thị Hóa nhận định.

Đã nhiều năm, ngành sách Việt Nam mới chứng kiến hiện tượng người đọc chờ 1-2 tuần để nhận sách vì lượng mua quá tải. Các cửa hàng sách, các tiệm sách lớn nhỏ đều nhập nhiều thùng sách về, đóng gói không ngơi tay. Trên mạng xã hội, các phiên livestream bán sách liên tục diễn ra. Ngành xuất bản có “mùa bội thu” với Mưa đỏ.

Hiện tượng này, dù đã được dự báo và chuẩn bị trước, vẫn khiến người làm sách bất ngờ. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân liên kết với Vietnambook đã phát hành 50.000 cuốn sách - một con số gấp hàng chục lần số bản in thông thường. Các đơn vị kinh doanh sách như Bình Bán Book, Quest Bookstore cũng đã đặt trước một số lượng sách Mưa đỏ trước 2/9 nhưng vẫn không đủ sách để bán.

Sách lịch sử, văn học cách mạng được đà bán tốt

Anh Nguyễn Tuấn Bình cho biết sau Mưa đỏ, sách về Thành cổ Quảng Trị cũng được bạn đọc quan tâm. Hai cuốn sách bán được sau hiện tượng Mưa đỏ là Hồi ức Quảng Trị và Những bức di thư thành cổ.

Trên gian hàng Bình Bán Book, ngoài Mưa đỏ đang đứng số 1 về lượng bán, các cuốn sách bán chạy nhất hiện nay gồm: Gia đình, Bạn bè và Đất nước (Nguyễn Thị Bình), Hồi ức Quảng Trị (Nguyễn Thụy Kha), Mãi mãi tuổi 20 (Nguyễn Văn Thạc), Tấm lòng với đất nước (Nguyễn Thị Bình)… 7/10 cuốn sách thuộc nhóm bán chạy đều là sách lịch sử, văn học yêu nước.

Các cuốn sách về điệp viên, dòng sách văn học yêu nước, văn học cách mạng cũng ngày càng bán tốt: sách về Phạm Xuân Ẩn, Tư Cang Nguyễn Văn Tàu, Hoàng Đạo A13….; loạt sách của Đoàn Tuấn về người lính Tây Nam (mới nhất là Những ngọn khói bên đường), Trung Sỹ (với Mưa Ngang), Vũ Công Chiến (Chuyện ba người lính).

Ghi nhận tại Đường sách Đinh Lễ, các hiệu sách Lâm, hiệu sách Ngân Nga đều bán chạy các đầu sách lịch sử. Các sách về ngày Cách mạng Tháng Tám, Lễ Tuyên ngôn Độc lập, Tấm gương Hồ Chí Minh... được độc giả săn đón. Sách Mưa đỏ thường xuyên hết hàng.

Sách lịch sử, chiến tranh, sách văn học cách mạng, sách về Hồ Chí Minh... đều có sức bán tốt trong năm nay. Ảnh: Châu Sa.

Đại diện nhà sách Fahasa khẳng định Mưa đỏ là một hiện tượng mới, còn dòng sách lịch sử, văn học yêu nước đã bán tốt từ đợt 30/4 trở lại đây. Có thể thấy, sách đang hòa chung dòng chảy tìm hiểu lịch sử và tinh thần yêu nước của người dân cả nước.

Cuốn sách Mưa đỏ trở thành hiện tượng trong làng sách năm nay. Ảnh: Bình Bán Books.

Dịp Quốc Khánh năm nay, chỉ ước tính riêng doanh thu cho sản phẩm lấy cảm hứng từ Quốc kỳ đã đạt 13 tỷ đồng . Các sản phẩm về lịch sử, văn hóa dân tộc đều tăng doanh thu. Hòa theo “cơn sóng” này, doanh thu các đầu sách lịch sử, văn học cách mạng cũng tăng đột biến, đạt mức kỷ lục.

Mưa đỏ là một minh chứng cho sức lan tỏa của dòng sách chiến tranh - một thể loại từng được coi là kén người đọc. Việc chuyển thể tác phẩm thành phim đã tạo nên "cơn sốt" tìm đọc bản gốc câu chuyện.

Tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai là tác phẩm lấy bối cảnh 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tác phẩm theo chân một tiểu đội lính trẻ, mỗi người mang trong mình một số phận và tính cách riêng, nhưng họ đã cùng nhau chiến đấu, chứng kiến sự khốc liệt của bom đạn và những mất mát không thể tránh khỏi.

Qua những trang viết vừa bi tráng vừa day dứt, Mưa đỏ tái hiện chân thực tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh, đồng thời nhắc nhở người đọc hôm nay trân trọng hòa bình và độc lập mà họ đã đánh đổi bằng máu xương.