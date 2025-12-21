Những cuốn sách yêu thích của ông Obama năm 2025

Paper Girl của Beth Macy là cuốn hồi ký về quá trình trưởng thành giữa một nước Mỹ đầy vụn vỡ. Tác giả đã phải đối mặt với bóng tối trong gia đình và cộng đồng suốt thời kỳ trưởng thành tại Urbana, Ohio. Tuy nhiên, giữa sự khó khăn, Beth vẫn tìm thấy những tia sáng của phẩm giá con người, điều bà đã dùng để vừa thắp lên ngọn lửa cảnh báo và vừa là ngọn nến hy vọng cho những điều tốt đẹp trong xã hội. Ảnh: Beth Macy.