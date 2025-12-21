Những cuốn sách yêu thích của ông Obama năm 2025

|
Paper Girl của Beth Macy là cuốn hồi ký về quá trình trưởng thành giữa một nước Mỹ đầy vụn vỡ. Tác giả đã phải đối mặt với bóng tối trong gia đình và cộng đồng suốt thời kỳ trưởng thành tại Urbana, Ohio. Tuy nhiên, giữa sự khó khăn, Beth vẫn tìm thấy những tia sáng của phẩm giá con người, điều bà đã dùng để vừa thắp lên ngọn lửa cảnh báo và vừa là ngọn nến hy vọng cho những điều tốt đẹp trong xã hội. Ảnh: Beth Macy.
|
Flashlight của Susan Choi là câu chuyện đề cao sự thấu hiểu lẫn nhau, điều đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Những khó khăn của người nhập cư, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cô con gái cố chấp và bị tổn thương, các rào cản văn hóa, một tai nạn buồn bã và bí ẩn cùng nhiều nỗi đau thầm lặng trong một gia đình không biến mất khi được sẻ chia nhưng có thể thắp lên ngọn nến hy vọng để cùng nhau vượt qua. Ảnh: People.
|
We the People: A History of the US Constitution của Jill Lepore là cuốn sách về lịch sử Hiến pháp Mỹ. Tác giả cũng lý giải tại sao Hiến pháp Mỹ là một trong những hiến pháp khó sửa đổi nhất. Theo tác giả, những người soạn thảo Hiến pháp đã đặt ra yêu cầu khắt khe với việc sửa đổi. Họ kỳ vọng quá trình sửa đổi cần tập hợp được sự ủng hộ lớn, thông qua một quá trình dân chủ và thảo luận có trật tự. Ảnh: AOL.
|
The Wilderness của Angela Flournoy là một cuốn tiểu thuyết mang tính thời đại khi theo chân năm người phụ nữ da màu trong câu chuyện tình bạn 20 năm của họ. Trong hành trình này, họ đều trải qua giai đoạn trưởng thành đầy biến động và bấp bênh giữa tuổi thanh niên và tuổi trung niên, cũng như giữa nhiều biến động chính trị, bất ổn kinh tế và môi trường ở Mỹ. Ảnh: Time.
|
There Is No Place For Us của Brian Goldstone là câu chuyện của những người lao động vô gia cư giữa một nền kinh tế quá phát triển. Trong khi nhiều người trong số họ là những lao động chăm chỉ thì giá thuê nhà tăng vọt, lương thấp và không được bảo đảm quyền lợi đã khiến nhiều người không thể có một mái nhà che đầu. Ảnh: Axios.
|
North Sun: Or, the Voyage of the Whaleship Esther của Ethan Rutherford là hành trình kỳ lạ, ma quái và đau khổ của đoàn tàu Esther, khởi hành từ New Bedford vào năm 1878. Là tác phẩm đầu tay nhưng Ethan đã khéo léo khắc họa cái giá phải trả của việc khai thác quá mức tài nguyên, cất lên lời ca ngợi quá khứ và cảnh báo tương lai. Ảnh: Bomb Magazine.
1929 của Andrew Ross Sorkin là câu chuyện về vụ sụp đổ thị trường chứng khoán khét tiếng nhất trong lịch sử và những hiệu ứng của nó vẫn còn định hình xã hội ngày nay. Đáng chú ý, cuộc chiến hậu trường giữa Phố Wall và chính phủ Mỹ, cùng nhiều nhân vật tham vọng lớn trong thế kỷ 20 dường như cũng đang phản ánh bối cảnh chính trị và thị trường hỗn loạn ngày nay. Ảnh: The Week.
|
The Loneliness of Sonia and Sunny của Kiran Desai là câu chuyện tình yêu đầy giằng xé của hai người trẻ giữa những trăn trở về đất nước, giai cấp, chủng tộc, lịch sử và những kết nối liên thế hệ. Cuốn sách được đánh giá là "một thiên tiểu thuyết về tình yêu và gia đình, về Ấn Độ và Mỹ, về truyền thống và hiện đại". Ảnh: Booker Prizes.
Dead and Alive là tập tiểu luận thể hiện góc nhìn sắc bén và thú vị của Zadie Smith về một số xu hướng cấp bách trong thời đại hiện nay, như sự thay đổi chính trị ở hai bờ Đại Tây Dương, sự ra đi của nhiều nhà văn lớn như Joan Didion, Martin Amis, Hilary Mantel, Philip Roth và Toni Morrison và nghệ thuật ấn tượng của nhiều nghệ sĩ như Toyin Ojih Odutola, Kara Walker and Celia Paul. Ảnh: LA Times.
|
What We Can Know của Ian McEwan là cuốn tiểu thuyết về nước Anh hậu tận thế, nơi một học giả khám phá ra bí ẩn về một bài thơ từ năm 2014, từ đó khám phá ra sự thật không ngờ về cả tình yêu và tội ác. Tác phẩm này được gọi là một kiệt tác khi mang đến một góc nhìn về tương lai, khi phần nào di sản còn được lưu lại. Ảnh: LA Times.
|
The Look của Michelle Obama là câu chuyện hậu trường thời trang của bà Michelle ở cương vị Đệ nhất phu nhân Mỹ. Không chỉ mang đến những bộ trang phục đẹp nhất của bà Michelle mà cuốn sách còn gửi gắm thông điệp về sự mạnh mẽ của phụ nữ và cách họ thể hiện bản thân qua thời trang. Ảnh: People.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.