Người đứng sau trang phục ngày nhậm chức phu nhân của Michelle Obama

Cuốn "Isabel Toledo: Fashion from the Inside Out" đã tiết lộ nhiều điều về hiện tượng thời trang Isabel Toledo, người thiết kế bộ trang phục Michelle Obama mặc ngày nhậm chức, theo Studio International.

Ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama năm 2009. Ảnh: AP

Vào ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama năm 2009, Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama đã có một bước đột phá mạnh mẽ về thời trang. Thay vì những bộ trang phục màu đỏ hoặc xanh dương được những người tiền nhiệm ưa chuộng, bà chọn một chiếc áo khoác ren len màu vàng sả và váy do Isabel Toledo thiết kế.

Chọn mặt gửi vàng

Việc lựa chọn màu sắc tươi sáng và thiết kế của Isabel Toledo đã góp phần giúp bà Michelle phần nào trở thành biểu tượng gắn liền với thời kỳ lãnh đạo của chồng mình, một vị tổng thống người Mỹ gốc Phi.

Bà Obama chia sẻ: “Tôi biết rằng trang phục tôi mặc trong lễ nhậm chức đầu tiên của chồng sẽ đi vào lịch sử. Vì vậy tôi muốn một bộ trang phục không chỉ phù hợp với khoảnh khắc đó mà còn chịu được cái lạnh buốt giá của ngày tháng giêng. Với sự sáng tạo đáng kinh ngạc và tài năng bậc thầy, Isabel đã thiết kế một bộ trang phục tuyệt đẹp màu sả mà tôi rất yêu thích. Bà ấy đã đáp ứng tốt yêu cầu, mang lại giá trị cho ngày hôm đó và cho toàn bộ lịch sử”.

Được tờ New York Times gọi là hiện tượng hiếm có trong giới thời trang hiện đại, Toledo sinh ra ở Cuba năm 1960 và đến Mỹ cùng gia đình năm 8 tuổi. Trong sự nghiệp thời trang của mình, bà được đề cử giải Tony cho trang phục trong vở nhạc kịch After Midnight năm 2014 và hai lần xuất hiện trong Danh sách những người mặc đẹp nhất. Bà cùng chồng, nghệ sĩ Ruben Toledo và studio của cả hai cũng được nhận Giải thưởng Thiết kế Quốc gia Mỹ năm 2005.

Bìa sách Isabel Toledo: Fashion from the Inside Out. Ảnh: Amazon.

Dù đã mất năm 2019 vì ung thư vú, những giá trị thời trang của Toledo vẫn được lan toả qua nhiều phương thức, trong đó có cuốn Isabel Toledo: Fashion from the Inside Out, được nhà xuất bản Đại học Yale phối hợp với Viện Công nghệ Thời trang ra mắt.

Được hai đồng giám tuyển thời trang Valerie Steele và Patricia Mears chấp bút, cuốn sách kể lại câu chuyện của Toledo từ niềm đam mê ban đầu với máy may, trải nghiệm khi còn là một nhà thiết kế trẻ đang cùng chồng sáng tạo các bộ sưu tập theo mùa tại nhà, khoảng thời gian làm giám đốc sáng tạo tại Anne Klein và sau đó là một tên tuổi độc lập theo đuổi tầm nhìn riêng.

Cuốn sách cũng giới thiệu các thiết kế của Toledo để thể hiện cách tiếp cận của bà đối với thiết kế trang phục. Theo đó, các mẫu thiết kế thể hiện sự độc đáo, táo bạo, các chi tiết được làm thủ công và tỉ mỉ, cách xử lý vải gợi cảm và tinh tế, cùng những đường cắt độc đáo và tôn dáng một cách đáng kinh ngạc.

Con đường của một nhà thiết kế “thiên tài”

Sự thành công của Isabel không thể bỏ qua hình bóng của chồng bà, Ruben Toledo. Khẳng định sự gắn kết giữa cả hai đã giúp tạo nên tên tuổi của họ, tác giả Steele nhận xét về nhiều điểm tương đồng của cặp đôi, như về ngoại hình của họ (đều nhỏ và gầy), cùng xuất thân và trưởng thành bên nhau (đều di dân từ Cuba đến Mỹ và học cùng trường trung học), cũng như có đam mê mãnh liệt với thời trang.

Isabel và chồng. Ảnh: EverythingZoomer.

Dù vậy, họ vẫn có nhiều khác biệt, “Ruben hướng ngoại, tự nhiên và năng động. Còn Isabel kín đáo, nghiêm túc, bướng bỉnh và tập trung vào tầm nhìn cá nhân”, điều giúp cả hai thành những cộng sự tuyệt vời.

Những bức ảnh thú vị nhất trong cuốn sách là những bức ảnh cho thấy sự vui tươi và niềm yêu thích chủ nghĩa siêu thực của Ruben đã làm dịu đi vẻ nghiêm nghị của vợ ông. Cuốn sách có tới 20 hình minh họa đen trắng và 300 hình minh họa màu mang tới nhiều góc nhìn sâu sắc về Toledo và thời trang của bà.

Những người ủng hộ bà trong ngành thời trang, những khách hàng cao cấp và các nghệ sĩ lớn tại thành phố New York đã ví sự đam mê và phong cách thời trang độc đáo của Toledo như Geoffrey Beene và Charles James, cách tiếp cận đưa thời trang haute couture vào trang phục thường ngày tương tự như điều nhà thiết kế đồ thể thao người Mỹ Clarie McCardell (1905-1958) đã làm, hay sự sẵn sàng đương đầu với rủi ro như Marc Jacobs, Romeo Gigli và John Galliano.

Trong một ngành công nghiệp với vô số tên tuổi thiết kế đầy quyền lực được tạo nên từ các xu hướng thời trang, các chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu USD và những người mẫu nổi tiếng, Toledo vẫn luôn là chính mình.

Dù được Valerie Steele gọi là thiên tài và được Kim Hastreiter, người sáng lập tạp chí Paper, tôn sùng như một anh hùng, bà chỉ suy nghĩ đơn giản: "Tôi không có ý nói mình không phải người của thời trang, nhưng đúng là tôi không phải. Tôi chỉ đơn giản là yêu thích thiết kế. Thiết kế rất khác so với thời trang. Nó giống như một kỹ sư vậy. Chính quá trình kiến tạo nên một tác phẩm là lý do tại sao thiết kế trường tồn mãi mãi”.