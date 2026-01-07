Nhà báo Đinh Đức Hoàng bóc tách xã hội 'nhất quan hệ'

Trong cuốn sách "Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối", tác giả Đinh Đức Hoàng đã đặt lại câu hỏi cho một mệnh đề quen thuộc với người Việt: "nhất quan hệ".

Nhà báo Đinh Đức Hoàng. Ảnh: Đọc sách thật phong cách.

Tại Việt Nam, kết nối xã hội - biểu hiện bằng những thái độ như "dễ gần", "biết hòa nhập", "biết giữ liên lạc" nhằm duy trì các lớp quan hệ trong gia đình, trường học, công việc - đã trở thành một yếu tố không thể thiếu cho thành công. Người biết quan hệ xã hội, mở rộng quan hệ sẽ liên tục có nhiều lợi ích trong các vòng tròn xã hội.

Nhưng, nhà báo Đinh Đức Hoàng đã hỏi ngược lại: trong thời đại kết nối dư thừa, nơi ai cũng có thể tương tác với nhau bằng một cú chạm màn hình, liệu “quan hệ” còn là thứ vốn liếng tối thượng?

Cuốn sách Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối. Ảnh: RIO Book.

Trong cuốn sách mới nhất của mình, tác giả - nhà báo Đinh Đức Hoàng không phủ nhận vai trò của kết nối. Chính anh cũng là một người gặt hái được không ít cơ hội từ việc xây dựng quan hệ. Nhưng sau hơn hai thập kỷ làm nghề, qua những quan sát xã hội và đối thoại với nhiều nhân vật ở các lĩnh vực khác nhau, tác giả bắt đầu có nhiều suy ngẫm hơn về vai trò của quan hệ xã hội trong đời sống hiện đại.

Cuốn sách Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối chia sẻ những lát cắt từ trải nghiệm cá nhân của tác giả: những câu chuyện về sự đổi thay của xã hội số, cách con người bị cuốn vào nền kinh tế chú ý, những mô hình nội dung vô hình chi phối hành vi, và hành trình mỗi chúng ta đi tìm một “giả thiết sống” phù hợp với bản chất của mình.

Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối gồm 5 chương, mỗi chương "bóc tách" một lớp ảo ảnh của thời đại: về ý nghĩa thực sự của kết nối, về sự hướng nội - hướng ngoại, về nếp văn hóa đang buộc chặt con người, và về giá trị nội lực trong thời đại bội thực chú ý.

Trang trong cuốn sách Ảo ảnh trong xã hội dư thừa kết nối. Ảnh: RIO Book.

Trong sách, độc giả sẽ thấy những phân tích về cách xã hội tuyệt đối hóa vai trò của kỹ năng kết nối và cách điều đó tạo ra áp lực vô hình lên từng cá nhân; các gợi ý để mỗi người tự tháo các kỳ vọng xã hội này, tìm ra cách sống cho chính mình.

Cuốn sách cũng kể 10 câu chuyện từ 10 nhân vật nổi tiếng như diễn viên Hoàng Hà, nhạc sĩ Kai Đinh, đạo diễn Việt Tú… nhằm minh hoạ cách mỗi người tự định hình quan điểm sống và cách hiện diện phù hợp.

Với 20 năm là một người viết, Đinh Đức Hoàng đảm nhận nhiều vị trí từ các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và tập đoàn tư nhân. Hiện tác giả đang là Phó tổng giám đốc Trung tâm UNESCO - phụ trách các dự án ghi lại những biến đổi của văn hóa và xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21. Trong các cuốn sách và kịch bản của mình, trong số đó có tác phẩm đã chuyển thể thành phim, hay giành Cánh Diều Vàng, tác giả tập trung vào vấn đề và những số phận ít được quan tâm trên truyền thông đại chúng.