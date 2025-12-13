Những đêm không ngủ ở Saint Petersburg và hành trình của một nhà báo

"Không ngủ ở Saint Petersburg" là cuốn sách du ký thứ sáu của nhà báo Trương Anh Ngọc. Cuốn sách tập hợp các bài viết của anh trong những hành trình ở nhiều nơi trên thế giới.

Tại thành phố Saint Petersburg, đêm trắng là hiện tượng kỳ thú. Ảnh: Wrench.valentinachepiga.

Dẫn dắt bạn đọc “du ký” cùng anh qua cuốn sách mới này, nhà báo Trương Anh Ngọc viết: “Bởi vì những chuyến đi của tôi vẫn tiếp tục, nên những cuốn sách vẫn nối đuôi nhau ra đời, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì luôn được đi, luôn được viết, và những cuốn sách đã viết ra luôn được các độc giả đón đọc, nhiều trong số đó là những người rất trẻ”.

Thế giới thật rộng lớn mà ta lại chỉ được sống có một lần

Nhà báo Trương Anh Ngọc hạnh phúc vì được viết và viết miệt mài trên những chuyến đi trở thành niềm vui của anh. Đó không chỉ là ghi lại những gì “mắt thấy tai nghe” trên mỗi hành trình của mình mà còn là thời gian anh được chiêm nghiệm, được sống lại với những ký ức, những miền văn hóa mà anh từng đọc, từng nghe thấy.

Sách Không ngủ ở Saint Petersburg. Ảnh: HB.

Có những chuyến đi một mình, có những hành trình có bạn đồng hành, có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả sự cô đơn. Dù quen thuộc với đề tài du ký, đi nhiều, viết nhiều, nhà báo Trương Anh Ngọc nghiệm ra rằng, “đến một tuổi nào đó, người ta sẽ cảm thấy cô đơn nhiều hơn kể cả khi đã có những hành trình làm bạn đồng hành.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi cô đơn ấy ngăn cản những người lữ hành tiếp tục lên đường và cảm nhận những điều tuyệt diệu mà một thế giới rộng mở đã đem lại.

“Tôi đi, bởi như tôi vẫn thường nói, thế giới thật rộng lớn, mà ta lại chỉ được sống có một lần. Có những nơi đã đến rồi vẫn muốn quay trở lại. Có những nơi chưa đặt chân đến nhưng luôn xuất hiện trong những giấc mơ như một sự thôi thúc, mời gọi. Lại có những nơi đã nằm trong danh sách điểm đến từ khi còn là một đứa trẻ và khao khát mãi sẽ đến đó mà chưa thực hiện được”, nhà báo Trương Anh Ngọc viết.

Hành trình tự tình với bản thân

Là người đọc nhiều, được lớn lên với những trang sách và được “du lịch qua những trang sách” từ khi còn nhỏ, những trang viết của Trương Anh Ngọc không chỉ là giới thiệu một cảnh đẹp, một đặc trưng văn hóa của vùng đất đó mà còn là hành trình nhìn lại chính mình, là hành trình tự tình với bản thân.

Trên hành trình đó, tác giả nhận ra dù đã đến thiên đường ở nơi tận cùng thế giới như là New Zealand, nhưng tác giả vẫn tiếp tục lang thang ở những thiên đường khác như Nga, Pháp, Anh, Qatar, Pakistan - những thiên đường du lịch, văn hóa và lịch sử, hay như ở Myanmar, dù không phải là thiên đường về shopping hay nghỉ dưỡng cao cấp, lại là nơi mà tác giả tìm thấy những bình yên nơi trái tim mình.

Những hành trình lang thang từ quốc gia này đến quốc gia kia, từ những địa danh tuyệt vời và lãng mạn như Notting Hill, như bên dòng sông Sein hay lang thang ở Paris, “lật giở ký ức” ở những nơi nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa như bên dòng sông Don, theo dấu chân các nhà văn, nhà thơ hay lãnh tụ cách mạng của Nga hay “lạc trôi” ở những vùng biên của các nước châu Âu thì tác giả cũng tự tìm thấy cho mình một góc riêng.

Nhà báo Trương Anh Ngọc. Ảnh: FBNV.

Và trong góc riêng đó, tác giả cô đơn khám phá, cô đơn chiêm nghiệm vì con người đi nhiều, hiểu nhiều và viết nhiều bỗng hiểu ra “Những người đi một mình là những người rất cô đơn. Những gì trải nghiệm trên hành trình khiến họ quên đi nỗi cô đơn ấy. Họ cứ đi, đi mãi không phải chỉ bởi vì họ muốn khám phá thế giới và trải nghiệm để lấp đầy sự tò mò và khao khát thế giới ấy, mà vì không có một trái tim nào đủ lớn để giữ họ lại ở một nơi nào đó”.

Không mới ở những đề tài về du ký, không mới ở những địa danh lịch sử, văn hóa hay những điểm du lịch khám phá nổi bật, nhưng qua mỗi bài viết của nhà báo Trương Anh Ngọc người ta nhận ra những vùng đất đó vừa quen vừa lạ, vừa mới vừa cũ, vừa có điều gì đó khiến người ta tò mò dõi theo từng bước chân của người hướng dẫn viên du lịch là tác giả.

Không ngủ ở Saint Petersburg gồm 3 phần: Phần 1 là những bài viết về nước Nga vừa như một câu đố bí ẩn lại như một món quà bí mật được gói ghém bởi lớp vỏ thần bí - được tác giả thực hiện trong hành trình lang thang gần một tháng không chỉ ở Moskva, Saint Petersburg mà còn ở Rostov trên sông Don, Volgagrad, Samara hay Ulianovsk, quê hương của Lenin.

Phần 2 là những bài viết về một châu Âu vừa lãng mạn vừa cổ kính nên thơ say đắm lòng người và Phần 3 là sự “lạc trôi” của tác giả với đôi giầy đỏ khám phá tất cả những ngóc ngách, những sự điên rồ hay lạ thường, gai góc của những miền đất trên thế giới, từ châu Á, châu Phi, châu Đại Dương cho đến châu Âu.

Trên hành trình ấy (trong những chuyến đi dài ngày, đa phần là một mình., tác giả vẫn khát khao tìm thấy một góc nào đó của riêng mình, “Đi, vì thế, cũng là cách để đối diện với chính mình”. Vì thế, cuốn sách này cũng là một cách để anh tự tình với bản thân.