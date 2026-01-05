Không gian được ví như 'Wonderland Hà Nội' dịp cuối tuần

|
Tổ hợp tại Nhà sách Tân Việt - Tân Việt Wonderland - Sky Games tại Vincom Mega Mall Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội có diện tích hơn 3.000 m2, là khu tổ hợp sách - văn phòng phẩm - khu vui chơi giải trí hiện đại cho gia đình. Không gian đẹp, được đầu tư nhiều góc đọc và chơi nên thu hút các gia đình tới mỗi dịp cuối tuần.
|
Không gian trưng bày được đầu tư thiết kế và trang trí công phu, tái hiện một không khí "cổ tích" đầy màu sắc dành cho trẻ em. Đây là tổ hợp nhà sách với mô hình "cả nhà ta cùng đọc, cả nhà ta cùng chơi". Thiết kế của nhà sách có chủ đề "Con mắt - Cây cầu - Tầng địa chất - Trái đất", gửi gắm thông điệp thông qua đọc sách, độc giả sẽ được mở mang tầm mắt để nhìn ra thế giới.
|
Các góc đọc sách dành cho trẻ được bố trí trong không gian sáng, thoáng, tạo cảm giác thoải mái và khuyến khích các em ngồi lại đọc sách. Nhiều trẻ em được gia đình đưa tới đây vừa đọc sách, vừa kết hợp mua văn phòng phẩm và vui chơi cuối tuần. Tại Nhà sách Tân Việt, hệ thống sách thiếu nhi đa dạng về thể loại giúp các gia đình dễ dàng lựa chọn đầu sách phù hợp cho con em mình.
|
Mùa lễ hội cuối năm, nhiều bố mẹ đưa con tới nhà sách để mua quà, sách vở mới, chuẩn bị đón năm mới. Gia đình lựa chọn sách mới cho con đọc, sắm thêm dụng cụ học tập và dành thời gian ngồi học ngay tại không gian đọc chung. Hoạt động mua sắm, học tập và vui chơi đan xen tạo nên không khí nhộn nhịp.
|
Không chỉ gia đình có trẻ nhỏ, nhiều bạn trẻ cũng chọn Nhà sách Tân Việt tại Royal City làm điểm đến cuối tuần. Các bạn tới nhà sách để khám phá các đầu sách mới, từ sách văn học, kỹ năng đến sách ngoại văn. Việc được trực tiếp lật giở, so sánh và chọn sách mang lại trải nghiệm khác biệt so với mua sắm trực tuyến. Cuối tuần, khu vực đọc sách luôn có những nhóm bạn trẻ ngồi lại khá lâu.
|
Với lợi thế nằm trong trung tâm thương mại, nhà sách thường được lựa chọn trong các buổi đi chơi kết hợp mua sắm sách. Sau khi dạo mua sắm hoặc ăn uống, nhiều bạn trẻ ghé vào đọc vài chương sách, ghi chú hoặc học bài. Không gian mở giúp việc đi chơi và học tập diễn ra linh hoạt.
|
Chia sẻ với Tri thức - Znews, một số độc giả cho biết tới Tân Việt để tự tay mua sách sau khi đã xem thông tin sách ở trên các trang thương mại điện tử. Hiện nay, khi sách điện tử và mua sắm online đã trở nên thuận tiện hơn, việc mua sách giấy và mua tại cửa hàng trở thành trải nghiệm thư giãn cho khách hàng, đặc biệt là cho các "mọt sách".
|
Không gian "Cây cầu tri thức" là chỗ ngồi yêu thích của nhiều độc giả. Không gian này mang ý nghĩa "sách là cầu nối tri thức giữa quá khứ và hiện tại, cũng là nhịp cầu đồng điệu giữa mọi người".
|
Mua sắm văn phòng phẩm, đồ chơi... cũng là một "retail therapy" (liệu pháp mua sắm) của nhiều người. Đây được xem như một cách tự "chiều chuộng" tinh thần. Trải nghiệm mua sắm, cà phê kết hợp đọc sách, vui chơi tại nhà sách trở thành "khoảng nghỉ" nhẹ nhàng giữa nhịp sống thường ngày cho nhiều độc giả.
|
Ngay bên cạnh khu nhà sách là khu Tân Việt Wonderland - khu vui chơi thiếu nhi thiết kế hiện đại với nhiều trò chơi vận động như nhà bóng, cầu trượt... giúp trẻ phát triển thể chất lẫn trí tuệ. Không gian này được bố trí an toàn với sàn có thảm mềm, tạo điều kiện cho trẻ khám phá tự do.
|
Khu vui chơi với nhiều trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đặc biệt trò gắp thú bông thu hút cả các bạn trẻ tới tham gia.
|
Tại khu vui chơi này, vào những dịp nghỉ lễ còn có những chương trình hoạt náo hấp dẫn như vườn cổ tích cho em, đuổi hình bắt chữ, biểu diễn thời trang sách, mùa hè xanh đọc sách… Nhà sách kết hợp khu vui chơi thường có các chương trình giải trí mang tính giáo dục, nên được các phụ huynh hưởng ứng và đưa trẻ tới tham gia nhiệt tình.
