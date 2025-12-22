'Hẹn hò' đêm trắng ở Saint Petersburg với nhà báo Trương Anh Ngọc

“Hôn, yêu, cô đơn” - đó là 3 “từ khóa” mà NXB Phụ nữ và nhà báo Trương Anh Ngọc đã đúc rút trong cuốn sách mới nhất của anh, "Không ngủ ở Saint Petersburg".

Nhân dịp cuốn sách thứ 6 của mình ra mắt, cuốn Không ngủ ở Saint Petersburg, nhà báo Trương Anh Ngọc đã cùng anh Đinh Tiến Dũng ("Giáo sư Cù Trọng Xoay") và các độc giả trò chuyện về quá trình tác giả viết cuốn sách.

Buổi giới thiệu sách, diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội, cũng là cuộc hội ngộ của những người yêu mến chất lãng mạn và cuộc sống xê dịch không ngừng nghỉ của một nhà báo thể thao nổi tiếng.

Nhà báo Trương Anh Ngọc giới thiệu cuốn sách thứ 6 của mình - "Không ngủ ở Saint Petersburg". Ảnh: Thúy Hạnh.

“Ly cappuccino cho phái đẹp” của Trương Anh Ngọc

Khác với các cuốn du ký khác, cuốn sách có một tứ viết lạ - theo chân các vĩ nhân. Nhà báo Trương Anh Ngọc đã ghé thăm những địa điểm mà các vĩ nhân từng sống - có thể đó là một quán cafe, cũng có thể là dòng sông, cũng có thể là nơi vĩ nhân ấy đã chết vì tình trong một cuộc đấu súng.

Anh ví quá trình tạo ra cuốn sách như thể pha ly cappuccino cho phái đẹp: một chút vị đắng của cô đơn, một chút ngọt ngào của sự lãng mạn, tự do.

Tựa đề cuốn sách bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế của tác giả tại Nga vào mùa hè năm 2018, khi anh chứng kiến hiện tượng “đêm trắng” tại Saint Petersburg, nơi mà lúc 12 giờ đêm trời vẫn sáng rực và nhịp sống vẫn hối hả. “Tiếng người hát ở góc phố, tiếng các đôi trai gái đi qua cười trong trẻo, tiếng nói cười từ những quán ăn trên hè phố, những gã say cũng đang nhảy múa và không cần biết khi nào đêm sẽ tàn”, anh viết.

Tên sách cũng khiến người đọc dễ dàng liên tưởng với tác phẩm nổi tiếng Đêm trắng của đại thi hào Nga Fyodor Dostoevsky. Quả thực, nhà báo đã có chủ đích như vậy, anh trích một đoạn trong tác phẩm ngay những trang đầu cuốn sách.

Đó cũng là tứ viết khác lạ của cuốn sách này. Anh không chỉ viết về Saint Petersburg, anh viết về thành phố nơi nhiều đại thi hào đã từng sống hoặc sáng tác: Dostoyevsky (Tội ác và Trừng phạt), Pushkin (bài thơ tình Tôi yêu em), Vladimir Nabokov (Lolita)… Anh không chỉ viết về Moskva, mà viết một thành phố chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của Lenin, Stalin. Rostov là thành phố của Sông Đông êm đềm. Những con tàu xuyên nước Nga gợi nhắc về cuộc đời nàng Anna Karenina, hay kể cả cuộc đời Lev Tolstoy…

Tác giả Trương Anh Ngọc và anh Đinh Tiến Dũng tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Thúy Hạnh.

"Thế giới thật rộng lớn, mà ta chỉ được sống một lần"

Là nhà báo, đọc và xem nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, sự kiện lịch sử, tác giả có nhiều liên tưởng và suy ngẫm độc đáo. Thí dụ, ở nơi Pushkin - một biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu - ngã xuống trong cuộc đấu súng để bảo vệ danh dự và phẩm giá cho mình và người vợ xinh đẹp, khi thấy một cặp đôi khác tổ chức lễ đính hôn, tác giả liền thấy đó là một tuyên ngôn về sự bất tử của tình yêu.

Cuốn "Không ngủ ở Saint Petersburg". Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Hay tại nghĩa trang Novodevichy, nơi an nghỉ của những nhân vật lỗi lạc nước Nga, anh cũng có những suy tưởng sâu sắc về thế giới trong lòng đất, về cách quá khứ vẫn tiếp tục đối thoại âm thầm với thời đại.

Với Trương Anh Ngọc, nước Nga là một nền văn hóa lớn, với những vĩ nhân đã làm thay đổi lịch sử thế giới.

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở nước Nga mà còn mở rộng ra Paris, London, Venice… và nhiều nơi khác. Mỗi hành trình, anh không quên thêm “gia vị lãng mạn” bằng những chuyến tàu đi dọc nước Nga, những đêm lang thang không ngủ, những cuộc gặp gỡ tình cờ, những buổi đi bộ, khiến độc giả không thể không liên tưởng tới các bộ phim lãng mạn nổi tiếng như Midnight in Paris hay Before Sunset.

Không ngủ ở Saint Petersburg không chỉ là một cuốn du ký thông thường, nó là lời mời gọi mỗi độc giả hãy đi, hãy cảm nhận và hãy yêu cuộc sống theo cách riêng của mình. Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ là chiếc cầu nối, tiếp thêm cảm hứng để người Việt bước ra thế giới, để thấy rằng dù ở Saint Petersburg, Paris hay bất cứ đâu, tình yêu và những giá trị văn hóa vẫn là thứ kết nối con người lại với nhau.

“Tôi đi, bởi như tôi vẫn thường nói, thế giới thật rộng lớn, mà ta lại chỉ được sống có một lần. Có những nơi đã đến rồi vẫn muốn quay trở lại. Có những nơi chưa đặt chân đến nhưng luôn xuất hiện trong những giấc mơ như một sự thôi thúc, mời gọi. Lại có những nơi đã nằm trong danh sách điểm đến từ khi còn là một đứa trẻ và khao khát mãi sẽ đến đó mà chưa thực hiện được”, nhà báo viết.