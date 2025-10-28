17 miền đất linh thiêng trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc

Không chỉ là những trang viết về thế giới rộng lớn, "Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?" của Nguyễn Hoàng Bảo là một cuốn du ký tâm linh gợi mở hành trình trở về với chính mình, nơi mỗi chuyến đi là lời nhắc dịu dàng về cách con người tìm lại bình yên và hạnh phúc giữa đời sống hiện đại.

Từng đặt chân đến hơn 120 quốc gia, tác giả chọn viết về 17 miền đất linh thiêng, từ Bức tường Than Khóc (Israel), tu viện Sevanavank (Armenia), vòng kinh luân Tây Tạng, lễ hội người chết ở Mexico, cho đến Việt Nam - nơi anh nhận ra hạnh phúc không ở nơi xa xôi mà trong từng khoảnh khắc bình thường.

"Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc?" là những câu chuyện, suy ngẫm từ hành trình đi qua hơn 120 quốc gia.

Khác với những cuốn du ký “đi để kể”, Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? là hành trình “đi để thấu hiểu”. Ở mỗi vùng đất, Nguyễn Hoàng Bảo không chỉ miêu tả cảnh quan mà lắng nghe nhịp sống và tâm hồn con người. Từ ánh mắt tu sĩ, nụ cười trẻ nhỏ đến ngọn nến nhỏ trong gió, anh dẫn người đọc đi qua một cuộc hành hương nội tâm, nơi ta vừa khám phá thế giới, vừa soi chiếu chính mình.

Cuốn sách còn mang đến những “nghi thức nhỏ” ở cuối mỗi chương, những gợi ý thực hành giản dị như viết xuống điều khiến ta trăn trở, thắp nến cho niềm tin hồi sinh hay cảm ơn một ngày đã qua. Nhờ đó, Ta còn bao nhiêu ngày để hạnh phúc? do Saigon Books phát hành không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là một cuốn sách để sống cùng, giúp người đọc dừng lại, lắng nghe và trân trọng từng khoảnh khắc.

Tu viện Sevanavank (Armenia) - một điểm dừng chân của tác giả Nguyễn Hoàng Bảo. Ảnh: Travel to Amenia.

Tác phẩm có thể chạm đến nhiều nhóm độc giả khác nhau, người đang cần sự chữa lành, người yêu thích du lịch - văn hóa, hay những ai muốn tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Bởi trên hết, cuốn sách gửi đi một thông điệp giản dị mà sâu sắc, hạnh phúc không phải đích đến mà là từng ngày ta sống có ý nghĩa.

Không chỉ là một nhà giáo, Nguyễn Hoàng Bảo còn là “người kể chuyện bằng những chuyến đi”, tác giả du ký Độc hành và cộng tác viên quen thuộc của nhiều tạp chí du lịch, văn hóa. Anh viết như cách anh sống, lặng lẽ, quan sát và chắt lọc để mỗi trang sách vừa giàu tri thức, vừa đậm cảm xúc nhân văn.