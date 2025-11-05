Gu thời trang của bà Michelle Obama

Cuốn sách ảnh “The Look” mang đến câu chuyện về cách cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama khẳng định vị thế thông qua thời trang, theo The Guardian.

Bà Michelle Obama năm 2019. Ảnh: The Guardian.

Với mỗi tân tổng thống Mỹ, tranh chân dung của họ và vợ, người cũng trở thành đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, sẽ được vẽ và lưu giữ tại Nhà Trắng.

Với bà Michelle, bức tranh chân dung này là một trong những hình ảnh thể hiện rõ nét nhất thông điệp của bà với thế giới. Tuy nhiên, chi tiết cánh tay trần đã khiến bà chịu nhiều chỉ trích và phân biệt.

Một bức chân dung của bà Obama. Ảnh: AP.

16 năm sau lần đầu bước vào Nhà Trắng, bà Michelle Obama đã ra mắt cuốn sách ảnh The Look để chia sẻ về phong cách thời gian trên cương vị đệ nhất phu nhân nước Mỹ và những sự phân biệt bà phải chịu đựng.

Cuốn sách cũng có sự góp mặt của Meredith Koop, nhà tạp mẫu cho bà Obama, cùng với các nhà thiết kế đã thiết kế trang phục cho bà trong nhiều sự kiện. Tất cả tạo nên một bức tranh toàn diện về cách bà Obama sử dụng thời trang như một công cụ để thể hiện và khẳng định vị thế.

Gu thời trang chịu nhiều chỉ trích

Việc bà Obama ưa chuộng kiểu dáng không tay đã được giới báo chí chú ý ngay từ khi bà bước vào Nhà Trắng. Michelle Obama lại diện đồ không tay là một bài viết trên tờ New York Times, nhấn mạnh rằng bốn trong số bảy bộ trang phục của bà trong một tuần đều là không tay, bao gồm cả lần xuất hiện trong chiếc váy hồng trên trang bìa tạp chí Vogue và một chiếc váy xanh khi bà được chụp ảnh đang trò chuyện với các đầu bếp trong bếp Nhà Trắng.

Trong khi các sự kiện này không quá thu hút sự phản đối, thì lần bà tháp tùng chồng đến buổi diễn thuyết đầu tiên trước Quốc hội Mỹ đã thực sự khiến những người chỉ trích bà khó chịu. Họ chế giễu bộ trang phục không tay của bà, nói rằng “quá thiếu trang trọng”, “không phù hợp” hay “lỗi thời”. Giới báo chí thậm chí còn giật tít Phản đối hay Sleevegate, ngụ ý rằng việc thiếu tay áo là một sự cố lớn.

Cuốn sách ra mắt ngày 4/11. Ảnh: Amazon.

Bà viết trong The Look: “Mặc dù tôi không phải là đệ nhất phu nhân duy nhất bị soi mói, như Hillary liên tục bị chỉ trích vì sở thích mặc vest, Nancy Reagan bị chỉ trích vì tình yêu dành cho thời trang cao cấp, ánh nhìn dành cho tôi lại theo một hướng khác. Barack và tôi bị miêu tả thành những người da màu không hiểu quy tắc của giới tinh hoa mà chúng tôi đang sống và rõ ràng là chúng tôi không được chào đón”.

Bà Obama cũng nhắc đến nhiều lần bà bị miêu tả là “không giống đệ nhất phu nhân”. Năm 2009, trong chuyến đi đến Grand Canyon để tham quan các công viên quốc gia, bà đã mặc quần short, áo ba lỗ, áo sơ mi rộng và giày thể thao leo núi, những trang phục bà cảm thấy phù hợp với địa hình hiểm trở và thời tiết nóng bức.

Phóng viên thời trang Robin Givhan của tờ Washington Post đã chỉ trích gay gắt, cho rằng việc mặc đồ không phù hợp dường như là "chuyện thường ngày" với bà Obama. Bài bình luận này khiến bà Michelle rất đau lòng: “Tôi đã quen với những bình luận như vậy từ nam giới và các đối thủ chính trị, nhưng tôi thấy khó chịu khi chính một phụ nữ da màu lại góp phần vào sự chỉ trích như vậy. Chúng tôi ở cương vị này mới được bảy tháng, và tôi là Đệ nhất Phu nhân da màu đầu tiên đang cố gắng tìm đường đi cho mình".

Định kiến về phụ nữ da màu

Bà cũng tiết lộ những khó khăn khi đối mặt với định kiến "phụ nữ da màu dễ nóng giận". Trong chiến dịch tranh cử, đội ngũ truyền thông của gia đình Obama từng có lần đề nghị bà nên thay đổi biểu cảm khuôn mặt.

"Tôi đã chứng tỏ mình là một diễn giả độc lập có sức ảnh hưởng, và ở một số nơi, tôi thậm chí còn thu hút thêm rất nhiều người ủng hộ. Vì vậy, tôi đã rất sốc khi nhóm truyền thông chia sẻ những lưu ý rằng tôi nên cẩn thận với giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt, bởi vì biểu cảm đam mê và khiếu hài hước của tôi có thể bị lợi dụng để chống lại tôi", bà chia sẻ.

Bà Obama trong chiếc váy của Wu. Ảnh: ABC.

Vượt lên những lời chỉ trích về thời trang, bà Obama đã được ca ngợi khi thường xuyên tạo cơ hội cho những nhà thiết kế mới nổi. Trong buổi dạ tiệc nhậm chức, kế hoạch ban đầu là bà ​​sẽ mặc trang phục của Oscar de la Renta, một nhà thiết kế có bề dày kinh nghiệm thiết kế trang phục cho các đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, thay vào đó, bà Obama đã chọn một chiếc váy của Jason Wu, một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc), trưởng thành ở Vancouver và làm việc ở New York.

Theo bà, mặc lên chiếc váy của ông ấy gửi đi thông điệp với thế giới rằng tôi sẵn sàng chống lại lề thói cũ. Hành động của tôi là sự phản đối âm thầm với truyền thống "đây là cách mọi thứ vẫn luôn được thực hiện ở Nhà Trắng”.

Hình ảnh bà Obama trong chiếc váy lụa chiffon trắng hở một bên vai của Wu hiện cũng được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ thuộc Viện Smithsonian. Sự giúp đỡ của bà Obama cũng giúp sự nghiệp của Wu phát triển rực rỡ hơn.

Việc bước vào Nhà Trắng giữa bối cảnh suy thoái cũng khiến bà Obama đưa ra những lựa chọn khác biệt. Trong khi Nancy Reagan được biết đến với tình yêu dành cho thời trang cao cấp và Kennedy ưa chuộng Chanel, bà Obama lại được biết đến với phong cách “đan xen cao-thấp”.

Bên cạnh các thương hiệu thiết kế riêng, bà vẫn diện đồ của những cái tên bình dân như H&M, Target và J Crew. Bà viết: “Tôi biết mình phải tự định hình triết lý thời trang của riêng mình, và tôi không quan tâm đến cách tiếp cận “nhìn thôi, đừng chạm vào”. Nếu có thể, tôi thậm chí muốn chào đón tất cả với những cái ôm, cuộc trò chuyện ý nghĩa và thậm chí vào Nhà Trắng khi điều kiện an ninh cho phép. Trang phục của tôi phải phản ánh điều đó.”