Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành sau hợp nhất

  • Thứ ba, 6/1/2026 14:14 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sự kiện “Sắc báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành” công bố ấn bản báo in của 34 tỉnh thành mới sau sáp nhập và nhiều tư liệu lịch sử quý giá về báo chí.

bao chi anh 1

Người dân tham quan ấn bản báo in Báo Nhân Dân.

Từ ngày 5/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức sự kiện văn hóa, báo chí đặc sắc mang tên “Sắc báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành”.

Sự kiện là một trong những hoạt động của nhà trường chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón chào năm mới Bính Ngọ, tạo một không gian văn hóa, lịch sử giao thoa độc đáo, để công chúng, đặc biệt là các thế hệ sinh viên báo chí, truyền thông tiếp nối truyền thống, giữ lửa nghề, làm báo với sức sống tươi trẻ trong kỷ nguyên mới.

bao chi anh 2

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Sắc báo Xuân 2026 - Triển lãm báo chí 34 tỉnh, thành”.

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm “Bức tranh báo chí Việt Nam-Kỷ nguyên mới: măng-set báo 34 tỉnh, thành”. Bên cạnh khu vực trưng bày tập trung các ấn phẩm báo đại diện cho 34 đơn vị hành chính mới (số xuất bản đầu tháng 7/2025).

Các ấn phẩm báo chí của 34 tỉnh, thành phố mới được trưng bày nổi bật, vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, sống động về diện mạo báo chí địa phương trong kỷ nguyên mới, là tư liệu quý giá phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cơ cấu xã hội và thông tin của đất nước.

bao chi anh 3

Khách tham quan tờ Gia Định Báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, số 35, ra ngày 2/9/1890.

Dịp này, khách tham quan được chiêm ngưỡng các độc bản báo chí quý hiếm, trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh văn phòng UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam. Đặc biệt là tờ Gia Định Báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, số 35, ra ngày 2/9/1890, cùng nhiều ấn bản gốc, bản phục dựng của các tờ báo cách mạng phát hành trước năm 1945, các tờ báo tiêu biểu của nền báo chí cách mạng Việt Nam xuất bản trong các cuộc kháng chiến và quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

https://nhandan.vn/trien-lam-bao-chi-34-tinh-thanh-sau-hop-nhat-post935221.html#source=zone%2Fzone-highlight-1251

Anh Tuấn/Nhân Dân

báo chí triển lãm báo in 34 tỉnh thành

