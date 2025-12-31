Gìn giữ chữ cổ trong các ngôi chùa Khmer

Với đồng bào Khmer, chữ Pali không chỉ là phương tiện ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở vào thế giới phật pháp, lịch sử, đạo lý và căn tính văn hóa.

Lớp học chữ Pali tại An Giang được duy trì từ nhiều năm nay.

Nhận thức rõ giá trị ấy, An Giang - một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống đã và đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy chữ Pali như một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa dân tộc.

Bảo tồn chữ viết là nhiệm vụ văn hóa

Pali là ngôn ngữ kinh điển của Phật giáo Nam tông, được ghi chép bằng hệ chữ riêng, truyền bá rộng rãi trong cộng đồng Khmer ở Việt Nam thông qua hệ thống chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Trong đời sống văn hóa-tín ngưỡng của đồng bào Khmer, chữ Pali giữ vị trí đặc biệt bởi đây là ngôn ngữ của kinh Phật, của giáo lý nhà Phật và của kho tàng tri thức đạo đức được truyền qua nhiều thế hệ.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Khmer, việc đọc-viết Pali không đơn thuần là học chữ, mà là quá trình tiếp nhận, thực hành và truyền thừa những giá trị tinh thần cốt lõi, từ nhân sinh quan, thế giới quan đến cách ứng xử trong cộng đồng.

Tại An Giang, chữ Pali hiện diện sống động trong sinh hoạt tôn giáo và văn hóa của đồng bào Khmer, đặc biệt ở các ngôi chùa Nam tông. Nhiều vị sư sãi, achar cao niên vẫn ngày ngày miệt mài giảng dạy chữ Pali cho lớp trẻ dưới mái chùa, coi đó là trách nhiệm thiêng liêng với tiền nhân. Theo các nhà sư, giữ được chữ Pali là giữ được “linh hồn” của Phật giáo Nam tông Khmer, bởi khi chữ không còn nữa thì việc hiểu đúng và thực hành đúng giáo lý cũng sẽ phai nhạt theo.

Lớp học dưới mái chùa

Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội biến đổi nhanh chóng, chữ Pali cũng đối mặt với không ít thách thức. Quá trình đô thị hóa, áp lực mưu sinh, sự tác động mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại khiến việc học chữ cổ không còn hấp dẫn với một bộ phận thanh thiếu niên Khmer.

Nhiều lớp học truyền thống phụ thuộc vào tâm huyết cá nhân của các vị sư hoặc nghệ nhân, thiếu giáo trình thống nhất, thiếu kinh phí duy trì, dẫn tới nguy cơ mai một nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ phía Nhà nước.

Nhận diện rõ những khó khăn đó, tỉnh An Giang đã chủ động đưa việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết Khmer, trong đó có chữ Pali, vào các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa-xã hội gắn với công tác dân tộc. Một trong những cơ sở quan trọng là Kế hoạch 10/KH-SDTTG hỗ trợ dạy chữ Khmer do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang ban hành ngày 4/8/2025, nhằm tạo hành lang pháp lý và nguồn lực cho việc tổ chức các lớp dạy chữ trong cộng đồng, đặc biệt tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

Văn bản này thể hiện rõ quan điểm của tỉnh: Bảo tồn chữ viết không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer.

Hướng đi đúng đắn

Trên thực tế, từ chính sách đến triển khai, An Giang đã có những cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương. Các lớp học chữ Pali được tổ chức chủ yếu dưới mái chùa - không gian quen thuộc và có tính thiêng với đồng bào Khmer, qua đó tạo sự gần gũi, tự nguyện trong việc học.

Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, tài liệu học tập, đồng thời ghi nhận và tôn vinh vai trò của các vị sư, các “nhà giáo không bục giảng” đã âm thầm gieo chữ suốt nhiều năm. Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang cho biết việc hỗ trợ dạy chữ Khmer và chữ Pali không mang tính áp đặt, mà dựa trên nhu cầu thực tế của cộng đồng, lấy chùa làm trung tâm, lấy các vị chức sắc tôn giáo làm lực lượng nòng cốt.

Nhờ cách tiếp cận đó, nhiều khó khăn từng bước được tháo gỡ. Nếu trước đây, việc học chữ Pali chủ yếu diễn ra rời rạc, thiếu sự kết nối giữa các địa phương, thì nay đã hình thành mạng lưới các lớp học tương đối ổn định, có sự phối hợp giữa chính quyền, ngành văn hóa, ngành giáo dục và Giáo hội Phật giáo Nam tông Khmer.

Một số địa phương trong tỉnh còn lồng ghép việc dạy chữ với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, qua đó giúp chữ Pali không bị “đóng khung” trong không gian tôn giáo, mà lan tỏa giá trị nhân văn vào đời sống cộng đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng

Ông Nguyễn Hoàng Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng - nơi tập trung đông đồng bào Khmer cho biết, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng xác định công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Bởi ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán… của các dân tộc cần được tôn trọng, bảo tồn và phải được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Hòa thượng Chau Sóc Quanh, Phó trụ trì chùa Mỹ Á (phường Chi Lăng) đồng thời cũng là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho biết các lớp học chữ Pali tại chùa duy trì đến nay đã được 7 năm (2019-2025). Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, việc dạy và học chữ đạt được hiệu quả tốt. Số lượng tăng sinh và con em đồng bào Khmer theo học chữ Pali năm 2025 tăng so năm 2024. Hiện nhà chùa đã có kế hoạch tuyển sinh năm 2026, mở rộng các lớp học.

Kết quả đạt được cho thấy hướng đi của tỉnh An Giang là đúng đắn. Nhiều thanh thiếu niên Khmer sau khi tham gia lớp học đã có thể đọc hiểu kinh Pali cơ bản, tham gia phụ giúp các nghi lễ tại chùa, đồng thời hình thành ý thức trân trọng di sản văn hóa của dân tộc mình.

Dù vậy, bảo tồn chữ Pali không phải là câu chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Thực tiễn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng bền vững hơn, dài hơi hơn.

Trước hết, cần quan tâm đào tạo đội ngũ giảng dạy kế cận. Việc biên soạn giáo trình, tài liệu học chữ Pali phù hợp với từng lứa tuổi, từng trình độ cũng là vấn đề cần được ngành chuyên môn và các nhà nghiên cứu chung tay giải quyết. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, số hóa kinh sách Pali, xây dựng các học liệu điện tử song ngữ Khmer-Việt được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Hòa thượng Chau Sóc Quanh, Phó trụ trì chùa Mỹ Á (phường Chi Lăng)

Từ góc độ quản lý nhà nước, bảo tồn chữ viết cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và củng cố niềm tin của đồng bào vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với An Giang, nơi có bề dày truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, việc tiếp tục đầu tư cho chữ Pali cũng chính là đầu tư cho sự bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhìn từ những lớp học chữ Pali dưới mái chùa ở An Giang hôm nay, có thể thấy rõ một thông điệp xuyên suốt: Di sản văn hóa chỉ thực sự sống khi được cộng đồng trân trọng và Nhà nước đồng hành. Giữ chữ Pali không chỉ là giữ một hệ chữ cổ, mà là giữ ký ức lịch sử, giữ đạo lý làm người và giữ sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Khmer trong dòng chảy hiện đại hóa.

Đó cũng là cách An Giang đang góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa dạng, thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.