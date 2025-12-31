Sẽ thế nào nếu ta có thể 'xóa ký ức' ở 'Tiệm giặt là Tâm hồn'?

“Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold” là cuốn tiểu thuyết mở ra câu chuyện về một tiệm giặt là đặc biệt, không giặt quần áo mà giặt sạch vết bẩn trong tâm hồn khách hàng.

Nếu có cơ hội “xóa ký ức đau thương”, “làm sạch vết bẩn trong tâm hồn”, bạn có làm không? Liệu khi làm xong, mọi chuyện có thay đổi? Đó là câu hỏi mà cuốn sách Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold đặt ra cho người đọc. Cuốn sách của tác giả Jungeun Yun, dịch giả Vương Thuý Quỳnh Anh chuyển ngữ tiếng Việt. Sách mới ra mắt tháng 12/2025, phát hành bởi San Hô, xuất bản bởi nhà xuất bản Văn học.

Câu chuyện dẫn dắt độc giả gặp gỡ nhiều vị khách tới cửa tiệm giặt là đặc biệt này, nơi mỗi người lại mang một vết thương lòng về tuổi thơ, tình yêu, gia đình, sự trưởng thành - và cũng học cách để đối diện với những nỗi đau đó.

Cuốn sách Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold. Ảnh: San Hô.

Đây là lời “quảng cáo” của chủ tiệm Tiệm giặt là Tâm hồn, ghi trên tờ rơi cửa hàng: “Tôi sẽ làm sạch vết bẩn trong tâm hồn, xóa đi những ký ức khiến bạn đau thương. Để giúp bạn trở nên hạnh phúc, tôi sẽ là phẳng nếp nhăn, xóa bỏ vết bẩn. Chào mừng bạn đến với Tiệm giặt là Tâm hồn, nơi mọi vết bẩn sẽ được loại bỏ”.

Câu chuyện dẫn người đọc tới thị trấn Marigold, nơi có một tiệm giặt là mở cửa từ lúc nửa đêm. Cô chủ tiệm Ji Eun, với năng lực thần kỳ của mình, giúp chủ nhân biến những đau thương trong tâm hồn thành vết bẩn trên một chiếc áo, rồi giúp họ giặt những vết bẩn đó. Những chiếc áo này sẽ được hong khô, vết bẩn sẽ hóa thành cánh hoa và bay về phía chân trời.

“Thứ chú đang cầm là áo đã phơi khô dưới nắng trên sân thượng… Những cánh hoa bay về phía hoàng hôn mỗi buổi chiều chính là những vết thương trong lòng mọi người. Khi chúng khô đi và hóa thành hoa, cháu sẽ gửi chúng đến với Mặt trời. Mặt trời sẽ thiêu rụi, biến chúng thành ánh sáng, thành ngôi sao trên bầu trời đêm”, nhân vật chính Ji Eun trò chuyện với một vị khách tới cửa tiệm.

Theo chân Ji Eun, người đọc gặp nhiều mảnh đời với những vết thương lòng khác nhau: một chàng trai mãi loay hoay giữa lý tưởng và hiện thực; một cô gái cho đi tất cả để đổi lấy phản bội đắng cay; một thiếu nữ chật vật sống ảo mà đánh rơi đời thực; một người mẹ khắc khoải chờ mái ấm bình yên; một người đàn ông mắc kẹt trong bóng ma quá khứ…

Trang trong cuốn sách Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold. Ảnh: San Hô.

Mỗi người mang theo một nỗi đau bước tới Cửa tiệm giặt là, hy vọng được “giặt sạch” tâm hồn và “ủi phẳng” những nếp nhăn đau thương. Thế nhưng, mỗi vị khách cũng có những lựa chọn riêng khi nhìn lại những ký ức tổn thương cũ: có người đã chọn xóa một phần, người chọn chỉ ủi phẳng hơn một chút để bớt đau đớn. Có người trong quá trình “giặt vết thương”, đã nhận ra song hành cùng nỗi buồn, mình cũng từng có nhiều hạnh phúc tới thế.

Câu chuyện không khỏi khiến người đọc liên tưởng tới bộ phim cũng có một chủ đề và ý tưởng gần giống, bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ra mắt năm 2004. Bộ phim cũng có những nhân vật vì không muốn chịu đựng nỗi buồn nên muốn xóa bỏ hoàn toàn ký ức về người đã gây ra nỗi buồn đó. Vô tình trong hành trình ấy, những ký ức hạnh phúc cũng theo đó biến mất.

Cả câu chuyện trong sách hay bộ phim năm 2004 đều dành cho những người đang ở ngưỡng cửa “tiến thoái lưỡng nan” của hành trình chữa lành sau những tổn thương. Muốn cắt đứt nhưng không đành, muốn quên hoàn toàn nhưng cũng tiếc rẻ những ký ức sẽ bị lãng quên, muốn xóa sổ kỷ niệm nhưng cũng sợ nó sẽ ảnh hưởng tới bản dạng con người hiện tại của mình.

Nhưng khác với bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold không tập trung hoàn toàn vào chủ đề tình yêu, cũng đưa ra những “lựa chọn” đa dạng hơn cho các vị khách hàng. Cuốn sách gửi gắm thông điệp về niềm tin vào tương lai, về hy vọng hóa giải những ký ức buồn, như nhân vật Ji Eun nói với Jae Ha, “Cậu biết đấy, trong một vài trường hợp, nỗi buồn cũng có thể trở thành sức mạnh”.

Suốt gần hai thập kỉ miệt mài với con chữ, tác giả Jungeun Yun đã cho ra mắt hơn mười tác phẩm đầy ý nghĩa, trong đó ấn tượng nhất là tập tản văn Hãy sống theo cách bạn muốn xuất bản năm 2018. Tuy nhiên, phải đến năm năm sau với cuốn tiểu thuyết chữa lành đầu tay Tiệm giặt là Tâm hồn Marigold, tác phẩm của cô mới vụt sáng thành một hiện tượng toàn cầu. Cuốn sách không chỉ bán ra hơn 300.000 bản tại Hàn Quốc, mà còn chuyển nhượng bản quyền cho hơn 20 quốc gia trên thế giới.