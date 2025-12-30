TP.HCM trao tặng hơn 10.000 bản sách cho 38 đơn vị cơ sở

Hơn 10.000 bản sách lý luận, chính trị, truyền thống được bàn giao cho các thư viện, trường học tại TP.HCM và các địa phương, hướng đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Lễ bàn giao sách lý luận chính trị, giáo dục truyền thống do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì sáng 30/12.

Sáng 30/12 tại xã Bắc Tân Uyên (TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với địa phương tổ chức lễ bàn giao sách cho cơ sở năm 2025. Sự kiện nằm trong khuôn khổ thực hiện Chỉ thị 44 của Ban Bí thư và Thông báo 36 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác xuất bản và học tập lý luận chính trị.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, lãnh đạo địa phương xã Bắc Tân Uyên cùng các đơn vị trên địa bàn. Trong đó, ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; bà Phùng Thị Phương - Phó trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự buổi lễ. Về phía địa phương, ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên - đại diện đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình còn có phần chia sẻ kỹ năng của ThS Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Hơn 10.000 đầu sách giáo dục truyền thống, lý luận chính trị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Chóng, Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết tổng cộng 10.602 bản sách thuộc tủ sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" đã được tuyển chọn kỹ lưỡng và bàn giao cho 38 xã, phường. Mỗi đơn vị nhận 279 bản sách cùng tài khoản tra cứu văn bản pháp luật, nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục, tra cứu chuyên môn.

"Trong những năm qua, TP.HCM đã triển khai hiệu quả việc trang bị sách giáo dục truyền thống, lý luận chính trị về vùng nông thôn, hướng tới đạt chỉ tiêu quốc gia về đầu sách trên người . Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao đã bám sát chủ trương của Thành phố, đảm bảo tính đồng bộ theo Chỉ thị 44 và Thông báo 36, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nghiên cứu học tập lý luận chính trị", Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Cao Văn Chóng, Phó bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Để công tác trang bị sách tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các địa phương tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp ủy cần chú trọng việc lựa chọn đầu sách phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn và mang tính thời sự. Các đơn vị cần bố trí không gian đọc, tổ chức đánh giá định kỳ việc học tập tài liệu tại thư viện, tủ sách pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sách lý luận chính trị trong đời sống cán bộ, đảng viên và người dân. Cuối cùng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư dài hạn cho thư viện, trung tâm văn hóa, cả về cơ sở vật chất lẫn kinh phí mua sắm đầu sách hàng năm.

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, gửi lời cảm ơn và cam kết khai thác tối đa giá trị nguồn sách.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên - phát biểu tại sự kiện.

“Sách đóng vai trò cực kỳ quan trọng, là kho tàng tri thức vô tận giúp con người rèn luyện tư duy, nhân cách và là phương tiện lưu giữ văn hóa qua các thế hệ. Với ý nghĩa đó, việc nhận nguồn sách lý luận chính trị và giáo dục truyền thống quý báu từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM hôm nay là niềm vinh dự lớn. Đây không chỉ là những cuốn sách đơn thuần mà là nguồn tư liệu quan trọng giúp làm phong phú kho sách tại thư viện địa phương, phục vụ nghiên cứu của cán bộ và nhân dân”, ông nhận định.

Ông Nguyễn Hùng Sơn cho biết địa phương xác định rõ trách nhiệm trong việc quản lý và phát huy hiệu quả nguồn sách được tiếp nhận. Sau sự kiện, các đơn vị liên quan sẽ chủ động tổ chức giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với người dân và học sinh, qua đó góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Kỹ năng an toàn cho thanh thiếu niên

Tại chương trình, ThS Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, đã giới thiệu đến học sinh bộ sách Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên, nhóm đối tượng đang chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường mạng, xã hội và các nguy cơ trong đời sống thường nhật.

ThS Nguyễn Thị Như Trang, Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, giới thiệu sách với học sinh xã Bắc Tân Uyên.

Thông qua các trò chơi tương tác và tình huống giả lập, bà hướng dẫn những kỹ năng thiết yếu giúp học sinh nhận diện nguy hiểm, hiểu rõ bản chất của các rủi ro trong đời sống thường ngày và biết cách xử lý khi đối diện.

Bộ sách gồm nhiều cuốn tùy theo nhóm tuổi, tập trung vào các tình huống gần gũi như bị người lạ tiếp cận, ở nhà một mình hay bị lạc nơi công cộng. Nội dung sách không chỉ cung cấp giải pháp cụ thể cho từng hoàn cảnh mà còn khuyến khích học sinh xây dựng bản lĩnh cá nhân, lý tưởng sống tích cực qua việc đọc thêm các tài liệu chính thống về lịch sử, truyền thống.

Bộ sách Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên.

Ngoài lý thuyết, bà Trang còn trực tiếp hướng dẫn các em thực hành các kỹ năng sinh tồn cơ bản như nói “không” với nguy cơ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn, và phân biệt giữa hành vi an toàn và rủi ro. Những kỹ năng như không nhận quà từ người lạ, không mở cửa khi ở nhà một mình, hay cách ứng xử khi bị lạc đều được truyền đạt bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ nhớ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh các nội dung về an toàn thể chất, chương trình cũng dành thời gian để cảnh báo học sinh về nguy cơ trong không gian mạng. Bà Trang lưu ý các em không chia sẻ thông tin cá nhân, cần sàng lọc nội dung tiếp cận trên mạng xã hội và biết chọn sách phù hợp để phát triển nhận thức đúng đắn. Theo bà, việc học kỹ năng an toàn cần được hình thành từ sớm thông qua đọc sách, quan sát cuộc sống và rèn luyện hàng ngày.