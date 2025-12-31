Chiến lược đọc sách hiệu quả của giới siêu giàu

Theo JPMorgan, những gia đình giàu nhất thế giới áp dụng 7 thói quen, trong đó có đọc sách để thành công.

Đọc sách thường được nhắc đến rất nhiều như một thói quen dẫn đến thành công. Điều này lại một lần nữa được khẳng định trong một báo cáo mới của Quỹ quản lý tài sản JPMorgan, trong đó khảo sát hơn 100 tỷ phú với tổng tài sản ròng vượt quá 500 tỷ USD .

Ngoài ra, JPMorgan cũng phát hiện ra rằng tập thể dục, thói quen kiên trì và thức dậy sớm cũng là những yếu tố hàng đầu góp phần vào thành công lâu dài. Đặc biệt, xuyên suốt cuộc khảo sát và phỏng vấn, một chủ đề nổi bật hiện lên là sự chủ động trong cách sử dụng thời gian.

Một người đứng đầu một gia tộc tỷ phú giấu tên chia sẻ trong báo cáo: “Không phải tiền bạc mà thời gian mới chính là tiền tệ của cuộc sống. Trong khi bạn suy nghĩ kỹ về cách bạn chi tiêu một đô la thì bạn cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng về cách bạn sử dụng một giờ”.

Đọc sâu hiệu quả trong kỷ nguyên số

Trong thời đại công nghệ hiện đại, nơi các công cụ như ChatGPT có thể tóm tắt hàng trăm trang trong vài giây, việc ngồi xuống đọc có vẻ không hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh thành công nhất thế giới từ lâu đã lập luận ngược lại: Đọc sâu vẫn là một trong những cách nhanh nhất để xây dựng kiến ​​thức bền vững.

Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã coi đọc là xương sống trong thói quen học tập của mình. Theo Gates, có thời điểm ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm để giữ cho đầu óc luôn nhạy bén.

Gates nói với tờ New York Times năm 2016: “Đọc là một trong những cách học hỏi chính của tôi, ngay từ khi tôi còn nhỏ. Ngày nay, tôi cũng có cơ hội đến thăm những nơi thú vị, gặp gỡ các nhà khoa học và xem rất nhiều bài giảng trực tuyến. Nhưng đọc vẫn là cách chính để tôi vừa học những điều mới vừa kiểm tra sự hiểu biết của mình”.

Cuốn sách hay nhất mà ông từng đọc vào thời điểm đó là Business Adventures của John Brooks, cuốn sách đầu tiên mà Warren Buffett từng giới thiệu cho ông sau khi họ gặp nhau.

Về phần mình, Buffett cũng là một người đọc sách say mê.

“Tôi chỉ đọc, đọc và đọc. Tôi có lẽ đọc từ năm đến sáu tiếng mỗi ngày. Bây giờ tôi không đọc nhanh như hồi còn trẻ, nhưng tôi đọc năm tờ báo mỗi ngày, đọc khá nhiều tạp chí, đọc báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và nhiều thứ khác nữa,” Buffett chia sẻ khi được hỏi làm thế nào ông theo kịp diễn biến của thế giới.

Lời khuyên của ông dành cho những người muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp là đọc 500 trang mỗi ngày. “Đó là cách kiến ​​thức mang lại hiệu quả. Kiến thức tích lũy dần, giống như lãi kép. Mọi người đều có thể đọc nhưng tôi đảm bảo không nhiều người trong số các bạn tập trung làm điều đó”.

Đọc sách không được ưu tiên trong thời gian rảnh rỗi

Mặc dù đọc sách được coi là động lực chính của thành công lâu dài, nhưng đây không phải là hoạt động được ưu tiên trong thời gian rảnh của giới siêu giàu.

Trong báo cáo của JPMorgan, đọc sách xếp thứ 7 trong số các sở thích thời gian rảnh của người giàu, xếp sau các hoạt động ngoài trời, thời gian dành cho gia đình và bạn bè và thậm chí cả công việc.

Vị trí của thói quen này trong hai bảng xếp hạng trên cho thấy một điều quan trọng: Đọc có thể không phải là thú vui hàng đầu, nhưng nó mang lại giá trị cao và được coi là một hoạt động chiến lược. Xu hướng này càng trở nên đáng chú ý hơn nữa khi trí tuệ nhân tạo (AI) định hình lại cách thức tiếp nhận thông tin.

Giới siêu giàu cũng rất cởi mở với AI. Gần 8/10 người tham gia khảo sát cho biết họ sử dụng AI trong cuộc sống cá nhân và 69% cho biết họ sử dụng AI trong kinh doanh. Trong một thế giới mà thông tin đang trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, việc chủ động trong học hỏi và sử dụng thời gian càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Danh sách những tác phẩm khuyến nghị cho năm 2026 của chính JPMorgan cũng phản ánh trọng tâm đó. Họ giới thiệu nhiều cuốn sách như hồi ký Still Bobbi của Bobbi Brown, sách lịch sử về vụ sụp đổ Phố Wall năm 1929 của Andrew Ross Sorkin và Air Jordan, một tác phẩm giải thích về thành công của Michael Jordan trong thế giới kinh doanh.